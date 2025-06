Nuova Scuola Europea per Ingegneria e Management: risposta alla carenza di competenze.

La carenza di competenze specialistiche nel campo dell’ingegneria industriale e del management, un problema strutturale che affligge il panorama economico europeo, sta trovando una risposta innovativa grazie alla nascita della ‘Scuola europea di Industrial engineering and management’, una fondazione di partecipazione volta a colmare questo divario cruciale. L’iniziativa, fortemente allineata alla ‘Strategia della conoscenza’ promossa dalla Commissione Europea, ambisce a ridefinire i modelli formativi, creando un ecosistema di apprendimento dinamico e reattivo alle esigenze del mercato del lavoro.Il Politecnico di Bari, in qualità di membro fondatore, ha catalizzato questo sforzo, ricevendo un finanziamento iniziale di circa un milione e mezzo di euro attraverso la legge di Bilancio dello Stato. A questa solida base istituzionale si aggiunge l’adesione dell’European academy for industrial management, una rete autorevole di professori universitari provenienti da 36 università di 25 nazioni europee, in ruolo di membro sostenitore. Un ulteriore tassello di questa complessa architettura formativa sarà l’integrazione formale, nei prossimi mesi, dell’European students of industrial engineering and management, un’associazione che rappresenta gli studenti di 77 università europee dislocate in 26 paesi, portando la voce e le prospettive della prossima generazione di professionisti.Il Professor Giovanni Mummolo, stimato ordinario di Ingegneria industriale presso l’Università Aldo Moro di Bari e precedentemente docente presso il Politecnico, assume la carica di primo presidente della fondazione, guidando questa cruciale fase di avvio.Un elemento distintivo della ‘Scuola europea di Industrial engineering and management’ è l’istituzione di un Osservatorio europeo permanente. Questa struttura agenzia avrà il compito di monitorare costantemente le evoluzioni del settore industriale, traducendo le esigenze emergenti in direttive concrete per l’aggiornamento dei percorsi formativi. L’impegno della fondazione si estende alla co-finanziamento di partnership strategiche tra università e aziende, promuovendo l’innovazione pedagogica e la creazione di ambienti collaborativi, sia fisici che virtuali, che favoriscano l’interazione tra studenti, docenti e manager. L’obiettivo è quello di integrare l’esperienza pratica del mondo industriale all’interno dell’ambiente accademico, e viceversa, creando un circolo virtuoso di apprendimento reciproco.La fondazione pone un’enfasi particolare sull’applicazione di tecnologie all’avanguardia, con una attenzione specifica all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi formativi, preparando gli studenti alle sfide del futuro. La sede operativa della fondazione, situata presso l’edificio ‘Isolato 47’ del Politecnico di Bari, nel cuore della città, testimonia l’importanza strategica attribuita a questa iniziativa. L’inaugurazione ufficiale, prevista per il 23 maggio alle ore 14 presso l’aula magna Attilio Alto, segnerà l’inizio formale di un percorso volto a plasmare le competenze del futuro e a rafforzare la competitività dell’Europa nel panorama globale.