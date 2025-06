Nuova Stagione per le Tartarughe Marine a Torre San Giovanni

L’alba di Torre San Giovanni, Ugento, ha segnato l’inizio di una nuova stagione cruciale per la conservazione del patrimonio naturale salentino: l’inizio ufficiale del periodo di nidificazione della tartaruga marina caretta caretta. La scoperta, avvenuta anticipatamente di tre giorni rispetto all’anno precedente, testimonia una dinamica complessa e in evoluzione, strettamente legata all’impatto dei cambiamenti climatici sull’ecosistema costiero.L’operatore del lido Sabbioso, Nicola Mastria, ha agito con prontezza, riconoscendo le inequivocabili tracce lasciate dalla femmina adulta sulla sabbia. La sua segnalazione è stata immediatamente seguita dall’intervento del team del centro di recupero tartarughe marine del Museo di Storia Naturale del Salento, guidato da Piero Carlino, che ha confermato l’esistenza del nido. Questa tempestività è fondamentale per garantire la protezione del sito e monitorare attentamente l’andamento della nidificazione.L’incremento esponenziale delle nidificazioni registrato negli ultimi anni, come evidenziato da Nicolò Molle del centro di recupero di Calimera, non è casuale. Le tartarughe marine, creature sensibili e adattabili, stanno modificando la distribuzione del loro areale di riproduzione in risposta alle alterazioni ambientali. L’aumento della temperatura del mare e i cambiamenti nei modelli meteorologici stanno influenzando le loro scelte riproduttive, spingendole a esplorare nuove aree di nidificazione lungo la costa salentina. Lo scorso anno, il raggiungimento di 81 nidi e il successo riproduttivo che ha portato quasi 4.000 piccoli al mare, rappresentano un dato significativo, ma anche un monito sulla fragilità di questo equilibrio.Salvatore Chiga, sindaco di Ugento, sottolinea con orgoglio il valore delle spiagge del comune, scelte dalle tartarughe come siti di riproduzione privilegiati. Questa preferenza testimonia la qualità dell’habitat, ma anche la responsabilità della comunità locale nella sua salvaguardia. Il Parco Naturale Regionale Litorale, in particolare, svolge un ruolo cruciale nella protezione di questi siti, garantendo un ambiente sicuro e preservato per la deposizione delle uova.La stagione che si apre non è solo un evento biologico, ma un momento di riflessione sull’interconnessione tra l’azione umana e la salute degli ecosistemi marini. La protezione delle tartarughe caretta caretta, specie vulnerabile a livello globale, è un indicatore della salute generale dell’ambiente costiero e richiede un impegno continuo da parte di tutti: istituzioni, comunità scientifica, operatori turistici e cittadini. Ogni nido scoperto è una speranza, ogni piccolo che raggiunge il mare è una vittoria per la conservazione, ma anche un appello alla responsabilità verso le generazioni future. Il futuro di queste creature dipende dalla nostra capacità di agire con consapevolezza e rispetto per la natura.