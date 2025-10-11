Omaggio a Michele Petrella: commozione e Verdi al Petruzzelli

La serata di “Don Carlo” al Teatro Petruzzelli si tinge di commozione e profondo rispetto, un omaggio vibrante dedicato alla memoria di Michele Petrella, figura imprescindibile nella storia musicale barese e pilastro dell’orchestra del nostro amato teatro.

La performance, intrisa di quell’intensità emotiva che solo la grandezza di Verdi sa evocare, si configura come un gesto di affetto corale, un’eco musicale che amplifica il vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa.

Michele Petrella non era semplicemente un contrabbassista: era un vero e proprio custode del suono, un interprete sensibile e raffinato che ha contribuito in maniera significativa a restituire al Petruzzelli, dopo la sua complessa riapertura, una voce potente e ricca di sfumature.

La sua presenza nell’orchestra non si limitava all’abilità tecnica, riconosciuta e ammirata da tutti i suoi colleghi, ma si estendeva a un impegno umano profondo, a una generosità nell’insegnamento e a un’incondizionata passione per la musica che ha ispirato e arricchito l’esperienza di molti.

La perdita di un musicista di tale spessore impoverisce il panorama culturale barese, privandoci di una voce unica e di una competenza preziosa.

Michele Petrella incarnava l’essenza del musicista completo: un artista capace di coniugare virtuosismo esecutivo e profonda umanità, un uomo capace di trasmettere emozioni attraverso il suono, un professionista devoto alla sua arte.

Questo omaggio musicale è un tentativo, seppur limitato, di restituire, attraverso le note di Verdi, la profondità del suo contributo e l’impronta indelebile che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La sua memoria, preservata nella musica che amava, continuerà a risuonare tra le mura del Petruzzelli, ispirando le future generazioni di musicisti e alimentando la passione per la grande arte.

Il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Vito Leccese, esprime il più sentito cordoglio ai familiari, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Michele Petrella, augurando loro la forza di affrontare questo momento di dolore, con la consolazione di poter ricordare un uomo straordinario, un artista indimenticabile e un amico prezioso.

La musica, in questa circostanza, diventa un abbraccio collettivo, un canto di speranza e un tributo eterno alla sua memoria.