Omicidio Lacarpia: Svolta Shock, Due Arresti al Carcere di Bari

Il caso di Giuseppe Lacarpia, il sessantacinquenne gravinese accusato e detenuto per l’efferato omicidio della moglie Maria Arcangela Turturo, ha subito una svolta sconvolgente.

Contrariamente alla prima ricostruzione ufficiale che indicava un suicidio avvenuto nella sua cella del carcere di Bari nell’ottobre 2024, nuove e inquietanti indagini, culminate in due arresti questa mattina, suggeriscono un tragico epilogo differente: Lacarpia, detenuto in attesa di giudizio, fu deliberatamente ucciso.

L’uomo, incarcerato il 6 ottobre 2024 con l’accusa gravissima di omicidio premeditato, premeditazione accentuata da atti di inaudita crudeltà – si sospetta un tentativo di incendiare l’auto con la vittima a bordo, seguito da una violenta aggressione fisica – era considerato una figura complessa e potenzialmente pericolosa.

L’ipotesi del suicidio, inizialmente data per scontata, si è rivelata incompatibile con gli elementi emersi dalle indagini successive, che hanno coinvolto la Polizia e rivelato un intreccio di dinamiche carcerarie e possibili vendette.

Gli arresti odierni, basati su prove raccolte durante un’approfondita attività investigativa, puntano il dito su due detenuti coinvolti in un piano ordito per eliminare Lacarpia.

Uno dei due è accusato direttamente dell’omicidio, mentre l’altro è coinvolto nel tentato omicidio che ha portato alla tragica conclusione.

Questa nuova luce getta ombre inquietanti sul regime di sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario di Bari e solleva interrogativi sulla possibilità di un’organizzazione criminale all’interno delle mura carcerarie.

L’efferato crimine aveva inizialmente scosso la comunità di Gravina di Puglia e l’intera regione, amplificato dalla reazione apparentemente insensibile della figlia di Lacarpia, che sui social media aveva manifestato esultanza con l’utilizzo di emoticon. Tale comportamento, pur non implicando una responsabilità diretta nell’omicidio, ha suscitato sconcerto e indignazione nell’opinione pubblica, alimentando ulteriori speculazioni e interrogativi sulla dinamica familiare e le motivazioni alla base di un gesto così inopportuno e privo di umanità.

L’inchiesta è ora focalizzata sull’accertamento del movente preciso che ha spinto i detenuti ad agire e sull’individuazione di eventuali complici che abbiano contribuito a pianificare e realizzare l’omicidio, gettando luce su una realtà carceraria più complessa e oscura di quanto si pensasse inizialmente.