Omicidio Legrottaglie: Arrestato Giannattasio, indagini a galla.

L’inchiesta sulla tragica scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, assassinato a Francavilla Fontana il 12 giugno, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Camillo Giannattasio, cinquantasette anni, originario di Carosino (Taranto). La decisione del giudice per le indagini preliminari di Brindisi si inserisce in un quadro investigativo complesso che coinvolge anche la figura di Michele Mastropietro, deceduto in circostanze drammatiche durante un confronto a fuoco con le forze dell’ordine.Le accuse mosse a Giannattasio, formulate in solido con Mastropietro, non si limitano all’omicidio del militare, ma includono anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, evidenziando una collusione e un’opposizione violenta alle autorità. L’ipotesi accusatoria si fonda su elementi concreti che suggeriscono un ruolo attivo e consapevole di Giannattasio nell’evento criminoso. In particolare, l’ordinanza di custodia cautelare motiva la decisione del gip con la presunta condotta dimostrativa di Giannattasio, che avrebbe esibito un comportamento volto a manifestare adesione all’uso dell’arma impiegata nell’omicidio del brigadiere. Tale atteggiamento, unitamente al ritrovamento di ulteriori armi clandestine in suo possesso, rafforzerebbe il quadro di una partecipazione attiva e premeditata nel delitto. L’indagine, tuttora in corso, si concentra ora sull’analisi di ulteriori elementi probatori, con particolare attenzione alle dinamiche del rapporto tra i due presunti responsabili e ai moventi alla base dell’azione violenta. La ricostruzione accurata degli eventi e la definizione precisa del ruolo di ciascuno dei coinvolti rappresentano obiettivi primari per l’autorità giudiziaria, nel tentativo di fare luce sulla perdita di una figura istituzionale e di garantire giustizia per la famiglia del brigadiere Legrottaglie. La vicenda solleva inoltre interrogativi sulla circolazione di armi clandestine e sui possibili legami criminali nel territorio, richiedendo un’azione di contrasto più incisiva e coordinata.