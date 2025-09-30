Operazione Antimafia in Salento: Sotto Assedio Racale e Dintorni

Un’articolata azione di contrasto alla criminalità organizzata radicata nel Salento è attualmente in atto, coinvolgendo le forze dell’ordine in un’ampia area geografica che comprende Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli.

L’operazione, orchestrata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – si concretizza nell’esecuzione di rigorosi provvedimenti restrittivi, disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di individui ritenuti responsabili, con diversi gradi di coinvolgimento, di una serie di crimini gravi.

Le accuse mosse ai destinatari dei provvedimenti cautelari delineano un quadro complesso di attività illecite, che vanno ben oltre il semplice traffico di stupefacenti.

Si configura, infatti, una presunta associazione per delinquere finalizzata non solo alla gestione di un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche alla commissione di reati violenti come lesioni personali aggravate, estorsioni in forma tentata e ricettazione di beni illeciti.

A ciò si aggiunge il possesso abusivo di armi, circostanza resa particolarmente allarmante dall’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso.

Questo elemento, cruciale nell’inquadramento giuridico dell’operazione, suggerisce la presenza di dinamiche interne caratterizzate da un’organizzazione gerarchica, segretezza e l’utilizzo della violenza come strumento di controllo del territorio e di intimidazione.

L’ampiezza dell’operazione testimonia la serietà dell’indagine e la necessità di un intervento coordinato e massiccio.

Per la sua realizzazione, sono impiegati oltre cento militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, supportati da unità specializzate provenienti da diverse sedi.

Il contributo della Compagnia di Intervento Operativo assicura una risposta rapida ed efficace in situazioni di particolare tensione, mentre le squadre antiterrorismo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, il Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA) e lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia apportano competenze specifiche per la ricerca di sostanze stupefacenti, armi e per il supporto aereo, garantendo una copertura completa del territorio oggetto di indagine.

L’operazione, che rappresenta un passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata nel Salento, è attualmente in corso e i dettagli relativi alle specifiche attività svolte e agli elementi emersi durante le perquisizioni saranno resi pubblici in mattinata, al fine di fornire una rappresentazione completa e trasparente del complesso sforzo investigativo.

L’obiettivo primario è disarticolare le strutture criminali e sottrarre alla collettività soggetti pericolosi, restituendo sicurezza e legalità a un territorio segnato da decenni di infiltrazioni mafiose.