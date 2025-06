Operazione Diomede: 17 arresti contro la mafia barese

Un’articolata operazione di contrasto alla criminalità organizzata, denominata “Diomede”, ha portato all’arresto di diciassette individui e alla predisposizione di misure restrittive per ulteriori due, nel nord barese. L’inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e culminata in un’esecuzione operativa di ampio respiro, svela i contorni di un gruppo criminale fortemente radicato sul territorio, intimamente legato alla dinamica del sodalizio Boccuto, e dedito a una pluralità di attività illecite che ne configurano un modello di potere basato sull’intimidazione, l’estorsione e il traffico illegale.Le accuse contestate spaziano dal reato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose – una gravissima accusa che implica l’utilizzo del potere dirompente e della forza intimidatrice dell’associazione – alla vendita e al porto abusivo di armi da guerra e relative munizioni, elementi imprescindibili per il controllo del territorio e per l’imposizione di un regime di terrore. Al centro dell’azione criminale si colloca l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con un focus particolare su hashish e cocaina, sostanze che alimentano circuiti di dipendenza e amplificano la vulnerabilità sociale, generando ulteriori opportunità di sfruttamento.L’operazione, protrattasi per quasi due anni, dall’aprile 2022 a novembre dell’anno successivo, ha preso avvio da un intervento immediato, un arresto in flagranza di reato che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti, armi clandestine e munizionamento. Questo evento cruciale ha innescato un’indagine complessa e meticolosa, che ha visto l’impiego di oltre centocinquanta carabinieri, supportati da unità cinofile specializzate nell’individuazione di sostanze illecite e armi, e dallo squadrone Cacciatori di Puglia, rinomato per la sua esperienza in contesti di difficile accesso e per la capacità di contrasto alla criminalità organizzata in aree rurali.Tra gli indagati figurano anche due donne, evidenziando come le dinamiche criminali coinvolgano sempre più frequentemente figure femminili, assumendo ruoli strategici all’interno delle organizzazioni. Particolarmente inquietante è l’accusa di aver sottoposto a estorsioni violente gli operatori coinvolti nell’organizzazione di eventi temporanei, come giostre di luna park, dimostrando la pervasività del controllo mafioso e la sua capacità di condizionare attività economiche legali, estendendo la sua influenza ben oltre i confini della mera attività illecita. L’operazione “Diomede” rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata, ma sottolinea anche la necessità di un impegno costante e coordinato per smantellare le reti criminali e proteggere la legalità.