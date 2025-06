Opposizione propositiva per Taranto: un nuovo impegno civico.

La conclusione di questa tornata elettorale non segna la fine di un percorso, bensì l’alba di un nuovo impegno civico, fondato sulla profonda responsabilità verso Taranto e i suoi abitanti. Pur non avendo conseguito il risultato auspicato, le liste civiche e il centrodestra, guidati dal candidato Francesco Tacente, intendono perseguire con tenacia gli obiettivi condivisi, trasformando questa esperienza in un catalizzatore per l’azione.Un plauso sentito e un riconoscimento doveroso sono diretti a tutti coloro che hanno contribuito, con passione e dedizione, a questa campagna: dai candidati consiglieri, animati da un sincero desiderio di servire la comunità, ai volontari che hanno sostenuto il progetto con instancabile impegno, fino alla squadra organizzativa che ha lavorato dietro le quinte. La loro presenza e il loro contributo rappresentano un patrimonio di valori e competenze che non si disperderanno.Il ruolo che assumerà nel consiglio comunale sarà quello dell’opposizione, ma non una mera opposizione di critica sterile e distruttiva. Al contrario, si prospetta un’opposizione attiva, propositiva e orientata al dialogo, un punto di riferimento alternativo alle scelte dell’amministrazione guidata da Piero Bitetti, eletto sindaco con una significativa maggioranza. Le sfide che attendono la città sono complesse e richiedono risposte articolate, che superino le logiche partitiche e si focalizzino sul bene comune. Si è già provveduto a contattare il sindaco Bitetti, esprimendo sinceri auguri per un percorso amministrativo proficuo e ricco di successi. L’auspicio è che si possa instaurare un rapporto di collaborazione, basato sul rispetto reciproco e sulla condivisione di obiettivi che riguardano il futuro di Taranto.L’impegno che si assume è quello di essere una voce attenta, responsabile e costantemente al servizio della comunità ionica, un punto di riferimento per i cittadini che nutrono aspettative e desideri di cambiamento e di progresso. La politica, infatti, non è solo una questione di maggioranze e di minoranze, ma soprattutto un servizio alla persona, un atto di amore verso la propria terra e verso il proprio popolo. Si confida che questa visione possa orientare ogni azione e ogni decisione, contribuendo a costruire un futuro migliore per Taranto.