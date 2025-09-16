Oria, madre tenta l’impossibile: drammatico gesto per il figlio.

Una scena di profondo turbamento e disperazione si è consumata a Oria, in provincia di Brindisi, dove una donna di 32 anni, improvvisamente consapevole di aver lasciato solo a casa il proprio figlio di tre anni, si è vista sopraffatta da un’angoscia paralizzante.

L’errore, una dimenticanza involontaria, si è manifestato con la porta d’ingresso inaspettatamente chiusa, intrappolando il bambino nell’abitazione.

La madre, investita da un’onda di panico, ha reagito con un gesto estremo, tentando un’improbabile scalata sul cornicione dell’edificio, nell’impellente desiderio di riabbracciare il figlio.

Un tentativo disperato, dettato dalla paura e dalla responsabilità genitoriale, che ha avuto un esito drammatico.

La precarietà della situazione, la distanza dal suolo, la tensione emotiva hanno compromesso l’equilibrio della donna, che ha perso l’aderenza ed è rovinata al suolo, riportando gravi lesioni.

L’impatto con l’asfalto ha immediatamente allertato i soccorsi, che si sono attivati con tempestività.

La giovane donna, benché cosciente al momento del trasporto, ha raccontato ai sanitari la sequenza degli eventi che l’avevano portata a compiere quell’azione rischiosa.

La dinamica, seppur traumaticamente narrata, ha permesso di comprendere la motivazione alla base del gesto.

Oltre alle ambulanze e al personale medico, prontamente intervenuti, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, incaricati di forzare la porta bloccata e liberare il bambino, affidandolo alle cure del padre, profondamente scosso dall’accaduto.

La madre, attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi, versa in condizioni serie, presentando un politrauma che richiede attenzioni mediche costanti e specialistiche.

L’evento solleva interrogativi complessi sulla gestione dello stress genitoriale e l’importanza di sistemi di supporto per i genitori, soprattutto in situazioni di particolare pressione emotiva.