Orta Nova: una comunità si stringe, il dolore si trasforma in solidarietà.

Un atto di profonda resilienza ha trasformato il dolore in un’occasione di straordinaria unità.

A Orta Nova, piccolo comune dei Cinque Reali in provincia di Foggia, una comunità intera si è raccolta per “Cuori in Tavola”, un evento senza precedenti che ha visto oltre mille persone condividere un momento di convivialità e solidarietà.

Questa iniziativa, nata dalle ceneri di una tragedia, ha permesso di raccogliere fondi essenziali per la Misericordia locale, un’istituzione di volontariato che ha subito una perdita devastante.

Il 29 giugno scorso, un incidente stradale in Calabria, durante una missione di soccorso, ha distrutto l’ambulanza della Misericordia di Orta Nova, ferendo gravemente un paziente, sua moglie e tre operatori sanitari.

Un evento traumatico che avrebbe potuto spezzare il morale, ma che invece ha scatenato un’onda di reazione collettiva di ineguagliabile potenza.

“Cuori in Tavola” non è stata semplicemente una cena di beneficenza; è stata una dichiarazione pubblica di un profondo senso di appartenenza e di responsabilità reciproca.

Gaetano Volpe, presidente della Misericordia, ha sottolineato come l’evento rappresenti una risposta concreta e tangibile a una sofferenza profonda, un messaggio vivido di speranza e di riscatto sociale.

La presenza di oltre mille persone sedute alla stessa tavola costituisce un primato storico per Orta Nova, e probabilmente per l’intera provincia di Foggia, testimoniando la forza inesauribile del legame comunitario.

Questa straordinaria mobilitazione consentirà alla Misericordia di Orta Nova di restituire alla cittadinanza un bene primario: una nuova ambulanza, simbolo di un impegno costante nella tutela della salute e della sicurezza.

L’inaugurazione ufficiale, prevista per il 11 gennaio, segnerà un momento di celebrazione e di rinnovata fiducia nel futuro.

Il valore di questa iniziativa non è sfuggito alle massime cariche dello Stato.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni hanno inviato messaggi di auguri e di apprezzamento, riconoscendo l’importanza del ruolo della Misericordia nel tessuto sociale e l’impegno dei suoi volontari.

“Cuori in Tavola” si configura quindi come un esempio emblematico di come la solidarietà, la partecipazione e la resilienza possano trasformare il dolore in opportunità di crescita e di rafforzamento del senso di comunità, salvaguardando vite e tessendo un futuro più sicuro per tutti.