Ostuni, lutto nazionale per il brigadiere Legrottaglie

Il dolore collettivo si è concentrato a Ostuni, dove la comunità pugliese e nazionale ha reso omaggio a Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dei Carabinieri, strappato alla vita in modo tragico a Francavilla Fontana. La figura del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha elevato il corteo funebre a un momento di riflessione più ampia sulla dedizione e il sacrificio delle Forze Armate, nonché sulla persistente minaccia della criminalità organizzata che affligge il territorio.L’arrivo del Capo dello Stato, accolto da un caloroso e commosso applauso, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento istituzionale verso chi, con il proprio operato, garantisce la sicurezza e la legalità. L’abbraccio ai familiari del brigadiere, testimoniato dai volti segnati dal dolore della vedova e delle due figlie quindicenni, ha evocato l’umanità di un uomo che, a pochi giorni dalla pensione, ha compiuto il suo dovere fino in fondo, pagando con la vita.La funzione religiosa, officiata con solennità dal Vescovo Ausiliare per i militari, Monsignor Gian Franco Saba, ha rappresentato un momento di preghiera e di conforto per i presenti, tra cui un’ampia rappresentanza delle istituzioni. La presenza di Guido Crosetto, Ministro della Difesa, e Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, ha sancito il cordoglio del Governo e la sua vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e il Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, hanno voluto testimoniare il rispetto e la gratitudine dell’intera Forza Armata per un collega valoroso. Il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha aggiunto un elemento di rilevanza europea alla partecipazione, sottolineando come l’evento si intrecci con le sfide di sicurezza che investono l’intera Unione.Il corteo, oltre a rappresentare un lutto personale per i familiari e un momento di commozione per l’Arma dei Carabinieri, ha offerto l’opportunità di riflettere sul valore imprescindibile del servizio di protezione civile, sul ruolo delle istituzioni nella lotta alla criminalità e sulla necessità di sostenere le famiglie dei caduti, custodi di un’eredità di coraggio e abnegazione che continua a ispirare la nazione. La memoria di Carlo Legrottaglie, così come il suo sacrificio, si ergono a simbolo di un impegno costante e inarrestabile nella difesa dei valori democratici.