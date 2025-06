Ostuni piange Carlo Legrottaglie: carabiniere morto in servizio.

La comunità di Ostuni si è raccolta in un silenzioso cordoglio nella chiesa dei Cappuccini, un luogo di fede e memoria che oggi accoglie la camera ardente di Carlo Legrottaglie. Il carabiniere, figura di dedizione e coraggio, ha perso la vita ieri a Francavilla Fontana in un violento scontro a fuoco, mentre diligentemente assolveva al suo dovere di contrasto alla criminalità. La sua morte, tragica e inattesa, ha scosso profondamente la provincia di Brindisi e l’intero apparato delle forze dell’ordine.Carlo Legrottaglie, cinquantanove anni, incarnava l’impegno civile e la professionalità che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri. La sua carriera, costellata di servizi e interventi a favore della sicurezza del territorio, si è conclusa prematuramente in un momento di drammatica escalation, mentre inseguiva due malviventi a bordo di un veicolo rubato, simbolo tangibile di un’economia sommersa e di una criminalità organizzata che affligge il sud Italia. Ad accogliere la salma, avvolta in una bandiera tricolore simbolo del sacrificio compiuto per la patria, erano presenti le massime autorità del comando provinciale dei Carabinieri, testimoni diretti del suo valore e della sua integrità professionale. Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha espresso il profondo dolore dell’intera amministrazione e della cittadinanza, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dal carabiniere nella salvaguardia della legalità e nella tutela dei diritti dei cittadini.Il dolore più profondo, tuttavia, si leggeva nei volti di Maria, la moglie, e delle due figlie quindicenni, testimoni dirette di un vuoto incolmabile. Il loro cordoglio, silenzioso e commosso, ha reso ancora più palpabile la gravità della perdita, un lutto che si estende ben oltre la famiglia e l’Arma dei Carabinieri. La loro presenza, emblematica di un amore e di un legame indissolubile, ha richiamato l’attenzione sulla dimensione umana del sacrificio, ricordando che dietro la divisa si celano storie di persone, di vite, di progetti e di sogni infranti dalla violenza.L’evento non si riduce a un semplice lutto cittadino; rappresenta un monito per l’intera società, un invito a riflettere sulla necessità di rafforzare l’impegno nella lotta alla criminalità, di sostenere le forze dell’ordine e di promuovere una cultura della legalità e del rispetto per la vita umana. Carlo Legrottaglie, con il suo gesto eroico, ha lasciato un’eredità di coraggio e di dedizione che dovrà ispirare le future generazioni a difendere i valori della giustizia e della convivenza civile. La sua memoria sarà custodita con rispetto e onore, come simbolo di un impegno costante per un futuro più sicuro e giusto.