Ostuni, trovato senza vita Oronzo Epifani dopo il nubifragio

La comunità di Ostuni è gravata da un lutto profondo.

Oronzo Epifani, 63 anni, è stato ritrovato deceduto, ponendo tragica conclusione alla ricerca iniziata ieri sera in seguito all’impeto di un violento nubifragio che ha colpito il nord brindisino.

La scomparsa aveva scatenato un’imponente mobilitazione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile, impegnati in una corsa contro il tempo per rintracciare l’uomo.

Le incessanti operazioni, protrattesi per oltre dodici ore, si sono rivelate infauste.

La localizzazione del corpo, ad opera dell’unità aerea dei vigili del fuoco, testimonia la forza distruttiva dell’evento meteorologico.

Il corpo di Epifani è stato individuato intrappolato nella fitta vegetazione che costeggia un canale di scolo, un percorso artificiale destinato a veicolare le acque piovane verso il mare, e che in questo caso si è dimostrato un traghettatore involontario verso la morte.

La scoperta è avvenuta a breve distanza dal luogo in cui era stata rinvenuta l’autovettura dell’uomo, una circostanza che suggerisce come la furia dell’acqua abbia trascinato Epifani, nonostante i tentativi di resistenza o di soccorso.

Questo tragico episodio, purtroppo non isolato in un contesto di eventi climatici sempre più estremi, riaccende il dibattito sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di implementare misure di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

La potenza di un nubifragio, la combinazione di piogge intense, venti impetuosi e la conseguente esondazione di corsi d’acqua, può trasformare in un istante un paesaggio familiare in una trappola mortale.

L’evento, al di là del dolore immediato per la perdita di una vita, invita a una riflessione più ampia sulla fragilità dell’esistenza umana di fronte alla forza inarrestabile della natura, e sull’urgente necessità di un approccio più responsabile e consapevole nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

Le operazioni di recupero del corpo sono attualmente in corso, preludio ad un momento di cordoglio collettivo e, auspicabilmente, a un rinnovato impegno per la sicurezza del territorio.