Panetti-Pitagora Bari: Innovazione Didattica Premiata a Dubai

Il prestigioso riconoscimento dei Global Education Awards 2025-26, assegnato a Dubai, proietta l’istituto tecnico Panetti-Pitagora di Bari al centro di un rinnovato dibattito sull’essenza stessa dell’educazione.

Antonio Curci e Maria Raspatelli, pilastri della media company studentesca “Radio Panetti”, si sono distinti nelle categorie di “Leader pedagogico” e “Docente ispiratrice dell’anno”, onorificenze che celebrano un approccio scolastico capace di trascendere i confini nazionali e di proiettare la didattica verso orizzonti inediti.

La vittoria, come sottolineato dal sindaco Vito Leccese, non è semplicemente un riconoscimento individuale, ma un manifesto programmatico per un nuovo umanesimo pedagogico, con radici salde nel territorio barese.

Antonio Curci e Maria Raspatelli hanno incarnato la capacità di una comunità scolastica di generare una vera e propria rivoluzione culturale, in cui lo studente non è un mero destinatario di conoscenza, ma il motore stesso del processo di apprendimento e di crescita.

Questa evoluzione didattica si radica in una visione di leadership scolastica lungimirante, per la quale esprimono un vivo apprezzamento.

La dirigente scolastica, con la sua guida illuminata, ha saputo creare un ecosistema di apprendimento che valorizza il talento dei docenti, promuove l’innovazione, accende la passione e rafforza la responsabilità educativa.

Non si tratta di una semplice gestione di risorse, ma di un’architettura pedagogica che pone al centro l’esplorazione, la sperimentazione e la collaborazione.

Il merito di Curci e Raspatelli risiede nella loro capacità di reinventare lo spazio scolastico, trasformando le tradizionali aule in veri e propri laboratori di libertà intellettuale.

Questo implica un passaggio cruciale: non attendere direttive esterne o riforme imposte dall’alto, ma assumersi la responsabilità di plasmare il futuro dell’istruzione, giorno dopo giorno.

Un futuro in cui il pensiero critico non è un optional, ma un diritto fondamentale da proteggere e coltivare.

Radio Panetti, la media company studentesca che hanno fondato, è la concretizzazione di questa filosofia.

Attraverso progetti di comunicazione, produzione di contenuti e partecipazione attiva alla vita dell’istituto, gli studenti sviluppano competenze trasversali, imparano a collaborare, a esprimere le proprie idee e a confrontarsi con il mondo.

Il progetto non si limita alla trasmissione di nozioni, ma mira a formare cittadini consapevoli, capaci di affrontare le sfide complesse del nostro tempo, animati da un forte senso di responsabilità e di impegno civico.

La loro vittoria, quindi, risuona come un inno alla potenza dell’innovazione didattica, alla centralità dello studente e alla capacità di una scuola che, guardando al futuro, non smette mai di reinventarsi.