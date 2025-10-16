Paolo Vandi: Un Elettore di Quiete a Celenza Valfortore

Un Elettore di Quiete: Paolo Vandi e l’Adesione a Celenza ValfortoreL’invecchiare non è solo il conteggio degli anni, ma la ricerca di un luogo dove il tempo stesso si plachi, dove il ritmo frenetico della vita cittadina si dissolva in un’armonia di silenzi e sorrisi sinceri.

È la storia che ha portato Paolo Vandi, ottantenne originario di Riccione, a eleggere Celenza Valfortore, piccolo scrigno incastonato nei Monti Dauni, sua dimora.

Un trasferimento che, compiuto il 2 gennaio, segna non solo un cambio di residenza, ma un vero e proprio atto di adesione a una filosofia di vita.

La scintilla che ha acceso questo profondo legame risale al 1997, un’estate come tante.

Un’esperienza di vacanza, suggerita da una collega, si è rivelata un’epifania.

La quiete ancestrale del borgo, la genuina accoglienza della comunità, la bellezza autentica del paesaggio, hanno colpito Paolo nel profondo, lasciando un’impronta indelebile.

Da quel momento, ogni estate è stata dedicata a Celenza, un ritorno costante in un rifugio di pace, un nutrimento per l’anima.

La decisione di trasferirsi definitivamente, presa lo scorso anno, è il coronamento di un percorso interiore, la concretizzazione di un desiderio coltivato per anni.

Un percorso segnato anche da esperienze personali: vedevo da quasi tre decenni, con un figlio residente fuori regione, ha ritrovato un affetto e una stabilità nel rapporto con la sua compagna, anch’essa originaria di Celenza ma residente precedentemente a Riccione.

Insieme, hanno scelto di radicare la loro esistenza in questo angolo di mondo.

“Qui si vive benissimo,” afferma Paolo, un giudizio che va oltre la semplice constatazione.

È una dichiarazione d’amore verso un modello di esistenza che privilegia il contatto con la natura, l’aria pulita, la possibilità di muoversi liberamente tra la gente, l’umanità palpabile e una calma ristoratrice.

Un contrasto netto con l’accelerazione del mondo moderno, un antidoto alla solitudine e all’alienazione.

L’adesione di Paolo non è un evento isolato.

Il sindaco Massimo Venditti, con lungimiranza, ha proposto l’esonero fiscale per i pensionati, una misura innovativa volta ad attrarre non solo anziani, ma anche residenti stranieri, valorizzando così l’identità e la vitalità del borgo.

Un gesto che Paolo apprezza, sottolineando però l’importanza di creare opportunità lavorative per le giovani generazioni, affinché il futuro di Celenza non sia compromesso dalla dispersione dei talenti.

La storia di Paolo Vandi è un invito a riflettere sul significato del benessere, non come accumulo di beni materiali, ma come qualità della vita, come ricerca di un luogo dove l’anima possa respirare, un luogo dove sentirsi parte di una comunità, un luogo dove, semplicemente, si possa vivere bene.

Un esempio concreto di come la ricerca della serenità interiore possa portare a scelte inaspettate e a una nuova, profonda connessione con il territorio.