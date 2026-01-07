Passeggeri bloccati a Brindisi: protesta in pista e traghetto per l’Albania

La tempesta che si è abbattuta sulla costa adriatica ha innescato una complessa vicenda per circa 400 passeggeri diretti in Albania, originariamente in partenza da Bologna e Orio al Serio.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto i voli a deviare la rotta, atterrando d’emergenza all’aeroporto di Brindisi, in Puglia.

L’evento, inizialmente una necessità imposta dalle circostanze, si è trasformato in una situazione di stallo, alimentata dalla frustrazione dei passeggeri e dalla percezione di una gestione inadeguata da parte della compagnia aerea Wizz Air.

Il disagio si è concretizzato in un atto di protesta: un gruppo significativo di viaggiatori ha occupato una porzione della pista di atterraggio, dove erano fermi gli aeromobili.

L’azione, motivata dalla convinzione che Wizz Air non fosse in grado di fornire un volo sostitutivo per Tirana, ha creato un ritardo considerevole e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dell’area aeroportuale.

Le trattative, protrattesi per diverse ore, hanno portato alla decisione di organizzare un traghetto per Valona, l’opzione ritenuta più pratica e sicura per il trasferimento dei passeggeri in Albania.

L’organizzazione logistica ha coinvolto un complesso sistema di trasferimenti via autobus dall’aeroporto al porto di Brindisi, dove i viaggiatori attendono l’imbarco.

Parallelamente, una parte dei passeggeri, numero pari a trentanove, è stata indirizzata verso l’aeroporto di Fiumicino, Roma, tramite autobus forniti dalla compagnia aerea.

Da Roma, potranno proseguire il viaggio verso Tirana, sfruttando una finestra di miglioramento delle condizioni meteorologiche che, al momento, lo rende possibile.

La vicenda sottolinea come eventi meteorologici estremi possano avere ripercussioni significative sui trasporti aerei, generando non solo ritardi e deviazioni, ma anche potenziali tensioni tra passeggeri e compagnie aeree.

La decisione di alcuni passeggeri di organizzare autonomamente il rientro in Albania evidenzia la perdita di fiducia nella gestione dell’emergenza e la ricerca di soluzioni alternative per raggiungere la destinazione.

L’episodio solleva interrogativi sulla necessità di piani di emergenza più robusti e comunicazioni più trasparenti per gestire al meglio situazioni di questo tipo, minimizzando i disagi e preservando la fiducia dei viaggiatori.