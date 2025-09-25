Petroliera *Seasalvia*: attracco sospeso, mobilitazione a Taranto

La vicenda della petroliera *Seasalvia*, inizialmente attesa a Taranto per un rifornimento di trenta mila tonnellate di greggio destinato all’aviazione militare israeliana, si è risolta con un’inattesa sospensione dell’attracco, frutto di una crescente mobilitazione popolare e di una sensibilità pubblica sempre più esigente.

L’annuncio, diffuso dall’USB (Unione Sindacale di Base) al termine di un significativo presidio che ha visto la convergenza di una vasta coalizione di collettivi sociali, associazioni civiche e rappresentanze sindacali – tra cui il movimento Taranto per la Palestina, Cobas, Giustizia per Taranto, Comitato Cittadini, Lavoratori Liberi e Pensanti – segna un punto di svolta nella dinamica dei traffici bellici e della responsabilità logistica in un contesto geopolitico drammaticamente complesso.

L’azione di blocco, più che un semplice impedimento fisico, si configura come una dichiarazione di intenti: interrompere la catena di approvvigionamento che alimenta un conflitto con conseguenze umanitarie devastanti per la popolazione palestinese.

I manifestanti hanno sottolineato come il rifornimento di carburante rappresenti un tassello cruciale per sostenere le operazioni militari israeliane, un supporto implicito in un conflitto che ha generato una profonda crisi di coscienza a livello globale.

La decisione di sospendere l’attracco, comunicata ai manifestanti direttamente dal comandante della Capitaneria di Porto, è imputabile all’Eni, società responsabile dell’area di ormeggio e delle operazioni di carico, che ha apparentemente rivalutato la situazione alla luce delle forti pressioni esterne.

L’incertezza sul futuro della *Seasalvia* e la possibilità che possa completare la missione in un altro porto sollevano interrogativi sulla persistenza di vie alternative per il traffico di materiali destinati a conflitti armati, sottolineando la necessità di un monitoraggio costante e capillare.

L’USB lancia un appello alla vigilanza, invitando a estendere l’attenzione non solo a Taranto, ma a tutti i nodi logistici del Paese, richiamando l’esempio virtuoso dei portuali di Genova, Livorno e Ravenna, che da tempo si oppongono con determinazione ai traffici bellici.

Questa azione si inserisce in un quadro più ampio di protesta, che include lo sciopero generale del 22 settembre, e si traduce nell’impegno concreto a “bloccare tutto” ciò che contribuisce a perpetuare un ciclo di violenza e ingiustizia.

La mobilitazione di Taranto, quindi, si configura come un atto simbolico di resistenza, un segnale chiaro che la società civile non è disposta a rimanere complice di un conflitto che mina i principi fondamentali di umanità e diritto internazionale.

La vicenda impone una riflessione più ampia sul ruolo delle aziende, la responsabilità delle istituzioni e la necessità di costruire un futuro basato sulla pace e sulla cooperazione, piuttosto che sulla guerra e sullo sfruttamento.