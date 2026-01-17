Pizza in casa: la Puglia riscopre il gusto e la tradizione.

Un’onda di creatività culinaria tra le mura domestiche sta ridefinendo il panorama gastronomico pugliese: più di quattro persone su dieci (42%), secondo un’indagine di Coldiretti Puglia condotta nei vivaci mercati di Campagna Amica, hanno eletto la preparazione della pizza a rituale settimanale, o addirittura quotidiano.

Questo fenomeno, che ha visto un’impennata vertiginosa delle vendite di farina, lievito madre e ingredienti correlati in occasione della Giornata internazionale della pizza, il 17 gennaio, trascende la semplice tendenza passeggera.

Nata come risposta pragmatica alle restrizioni imposte dal lockdown, questa pratica si è consolidata in un’autentica abitudine, frutto di una riscoperta del piacere di cucinare e della qualità dei prodotti locali.

La pizza fatta in casa non è più un surrogato del cibo d’ascolto, ma un palcoscenico per l’espressione personale e l’esaltazione delle eccellenze del territorio.

L’indagine rivela un’evoluzione significativa nel modo in cui i pugliesi concepiscono la pizza: non più un semplice piatto da ordinare, ma un progetto gastronomico personalizzato.

L’attenzione alla qualità degli ingredienti è palpabile: si prediligono farine di grano tricolore, provenienti da filiere controllate, che esaltano il sapore dell’impasto, abbinate a formaggi di latte fresco come mozzarella e burrata, provenienti da allevamenti locali.

L’olio extravergine d’oliva, oro verde della regione, impreziosisce ogni preparazione, mentre verdure di stagione, salumi artigianali e passate di pomodoro, espressione della ricchezza agricola pugliese, completano il quadro.

Questa tendenza non solo alimenta la passione dei consumatori, ma ha anche un impatto significativo sull’economia regionale.

La presenza di circa 6.000 pizzerie, un comparto economico in continua espansione, testimonia la vitalità del settore.

I dati stimano un consumo annuale di 38 milioni di chili di farina, 21 milioni di chili di mozzarella, 3 milioni di chili di olio d’oliva e 25 milioni di chili di salsa di pomodoro, cifre che riflettono la centralità della pizza nell’identità alimentare e culturale pugliese.

L’evoluzione del consumo di pizza in Puglia, da piatto da asporto a creazione culinaria domestica, rappresenta un segnale importante: un ritorno alla tradizione, un desiderio di autenticità e una valorizzazione del patrimonio agricolo e gastronomico che caratterizza la regione.

Questo fenomeno, che ha trasformato la preparazione della pizza in un atto d’amore verso i prodotti locali e verso il piacere di condividere un momento conviviale con la famiglia e gli amici, promette di lasciare un’impronta duratura sul futuro della gastronomia pugliese.