PoliBa al Top: Successo e Occupazione per i Laureati

Il Politecnico di Bari si distingue come fulcro di eccellenza formativa nel panorama accademico italiano, testimoniando un impatto significativo nel tessuto socio-economico del Sud. I recenti dati di Almalaurea, analisi di riferimento sulla condizione occupazionale dei laureati, posizionano PoliBa al vertice delle università centro-meridionali e al quarto posto a livello nazionale, un risultato eloquente della sua capacità di preparare professionisti competitivi e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.Il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento della laurea magistrale si attesta al 91%, un dato che non solo supera ampiamente la media nazionale (78,6%) e quella regionale pugliese (73,6%), ma che riflette anche un impegno costante verso l’innovazione didattica e la stretta collaborazione con il settore produttivo. Questo successo si manifesta in modo particolarmente evidente nella capacità di PoliBa di collocare con successo i propri laureati, con percentuali superiori al 92% per i magistrali biennali e all’83,2% per i corsi a ciclo unico.La performance di PoliBa si pone in linea con quella di altri atenei di eccellenza a livello nazionale, come il Politecnico di Torino e l’Università Humanitas di Milano, evidenziando un modello di formazione orientato alle esigenze del mercato. Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, sottolinea come questi risultati siano la naturale conseguenza di un aggiornamento continuo dell’offerta formativa, un processo alimentato da un dialogo proficuo con le imprese, che permette di anticipare le evoluzioni del mondo del lavoro e di fornire competenze altamente specializzate.L’analisi di Almalaurea rivela, inoltre, un profilo di studente Poliba caratterizzato da una maggiore dinamicità. L’età media dei laureati è di 24,8 anni, inferiore rispetto alla media nazionale, indicando un percorso accademico più rapido e una maggiore propensione all’inserimento lavorativo precoce. Anche la retribuzione media netta mensile si discosta positivamente dal dato nazionale, attestandosi a 1.602 euro, con valori ancora più elevati per i laureati magistrali biennali (1.660 euro), segno di un maggiore valore riconosciuto al titolo di studio e alle competenze acquisite.La proiezione a cinque anni dal conseguimento del titolo rivela un quadro ancora più incoraggiante, con un tasso di occupazione dei laureati magistrali che raggiunge il 95,6%, dimostrando la capacità di PoliBa nel formare professionisti con un solido percorso di carriera. Anche per i laureati di primo livello, il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo si attesta all’80,5%, superando la media nazionale e confermando l’efficacia del percorso formativo triennale.In definitiva, il Politecnico di Bari rappresenta un motore di sviluppo per il territorio, capace di attrarre talenti, generare occupazione e promuovere l’innovazione, consolidando il suo ruolo di eccellenza formativa nel contesto italiano e internazionale. L’impegno costante verso l’aggiornamento dell’offerta didattica e la stretta collaborazione con le imprese costituiscono le fondamenta di un successo che si traduce in opportunità concrete per i giovani e in un contributo significativo alla crescita economica del Paese.