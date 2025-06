Politecnico di Bari: Sospensione collaborazioni con Israele per la pace.

Il Politecnico di Bari ha assunto una decisione di portata significativa, interrompendo temporaneamente le collaborazioni di ricerca che vedono un coinvolgimento diretto, in qualità di promotore o finanziatore, da parte di istituzioni governative israeliane. Questa misura, lungi dall’essere una condanna generalizzata nei confronti della comunità accademica israeliana, è concepita come un atto di responsabilità istituzionale e civica, volto a sollecitare un’azione concreta verso il raggiungimento di un cessate il fuoco e l’avvio di un processo di ricostruzione duraturo. L’accesso e la partecipazione di ricercatori e studenti israeliani all’ambiente universitario rimangono, peraltro, integralmente garantiti e accolti, in linea con i principi di apertura e scambio intellettuale che caratterizzano l’istituzione.La decisione, formalizzata attraverso un documento approvato dal Senato Accademico, riflette una più ampia condanna delle guerre in corso a livello globale e di ogni forma di violenza che colpisce indiscriminatamente civili, gruppi minoritari e popolazioni particolarmente vulnerabili. Il Politecnico di Bari ribadisce con forza il proprio impegno nella promozione di una cultura della pace, fondata sul dialogo costruttivo, sulla cooperazione internazionale e sul rispetto incondizionato della dignità umana – valori imprescindibili, a suo avviso, per lo sviluppo autentico della scienza, della società civile e delle istituzioni democratiche.Oltre alla sospensione delle collaborazioni finanziate dal governo israeliano, il Politecnico di Bari ha manifestato la volontà di tradurre i propri principi in azioni concrete. L’istituzione si offre, infatti, di mettere gratuitamente a disposizione le proprie competenze specialistiche per contribuire alla ricostruzione di Gaza, affrontando le complesse sfide legate alla riqualificazione del tessuto abitativo, alla creazione di infrastrutture energetiche sostenibili, alla gestione efficiente delle risorse idriche e all’ottimizzazione dei sistemi logistici. Si tratta di un impegno proattivo volto a supportare la ripresa economica e sociale di una comunità segnata da profonde sofferenze e a promuovere una visione di futuro basata sulla solidarietà e la ricostruzione. L’iniziativa si pone come esempio di come l’eccellenza accademica possa essere un motore di cambiamento positivo e un contributo concreto alla risoluzione dei conflitti e alla promozione della pace nel mondo.