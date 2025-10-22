Pr Imballaggi a Candela: 19 milioni per rilanciare l’economia del Sud

Un significativo impulso all’economia del Mezzogiorno d’Italia si concretizza a Candela, in provincia di Foggia, con l’insediamento di Pr Imballaggi s.

r.

l.

, azienda leader nella produzione di soluzioni di packaging in cartone ondulato.

La scelta di localizzare un nuovo e avanzato stabilimento industriale nell’area montana dei Dauni testimonia un’attenta analisi strategica di crescita e sviluppo, supportata da un investimento di circa 19 milioni di euro, finanziato tramite il bando regionale “Programmi Integrati Aziendali” e cofinanziato con risorse europee.

L’azienda, già operante con successo presso il suo sito di Motta di Livenza (Treviso) e acquisita nel 2018 dalla famiglia Reina, ha visto nella zona industriale di Candela un’opportunità unica per espandere la propria capacità produttiva e rafforzare la propria posizione nel mercato del packaging. La scelta non è casuale, ma si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche territoriali e alla necessità di rilanciare lo sviluppo industriale del Sud.

Lo stabilimento, destinato a occupare una superficie di circa 16.000 metri quadri, sarà equipaggiato con un avanzato “ondulatore”, macchinario all’avanguardia che rappresenta il cuore pulsante del processo produttivo.

L’impianto, fin dalla sua progettazione, rispetta i più elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in linea con le normative europee e con una visione aziendale orientata alla responsabilità sociale.

L’ubicazione all’interno della Zona Economica Speciale unica per l’intero Mezzogiorno offre ulteriori vantaggi in termini di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative, favorendo l’attrattività del territorio.

L’amministrazione comunale di Candela ha accolto con entusiasmo l’insediamento dell’azienda, riconoscendo il potenziale impatto positivo sull’occupazione e sullo sviluppo locale.

Il sindaco Nicola Gatta ha sottolineato come questo investimento rappresenti un concreto risultato dell’impegno a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa imprenditoriale.

L’assessore alle attività produttive, Giuseppe De Vitto, ha evidenziato l’importanza del “kit localizzativo” deliberato dal comune, che prevede l’esenzione dei tributi comunali per sette anni per le nuove aziende che scelgono di investire nell’area industriale, un incentivo mirato ad attrarre ulteriori risorse.

L’assessore ai lavori pubblici, Pasquale Capocasale, ha infine espresso la convinzione che l’arrivo di un’azienda di eccellenza come Pr Imballaggi contribuirà significativamente a elevare il livello qualitativo dell’apparato produttivo locale, proiettando il territorio verso un futuro di crescita e prosperità.

Questo investimento non solo crea opportunità di lavoro, ma stimola anche lo sviluppo di competenze specialistiche e la creazione di un ecosistema industriale più dinamico e competitivo.