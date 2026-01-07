Pronto Soccorso Puglia: Afflusso Massiccio e Tempi di Attesa Critici

Super afflusso nei pronto soccorso pugliesi: un’analisi dettagliata della situazione attuale.

I dati in tempo reale provenienti dal portale di Puglia Salute rivelano una situazione critica.

Nelle ultime otto ore, tutte le strutture sanitarie regionali hanno registrato un afflusso massiccio di pazienti, con centinaia di accessi.

I tempi di attesa variano significativamente tra le diverse strutture, con picchi che raggiungono le due ore per i codici rossi al Santissima Annunziata di Taranto e i quasi cinque ore per i codici blu.

Approfondendo l’analisi, il pronto soccorso del Policlinico di Bari registra una media di oltre 250 accessi giornalieri.

I cinque presidi di emergenza della ASL di Bari monitorati hanno complessivamente gestito circa 300 accessi.

Situazione analoga si riscontra nelle altre province: la provincia di Barletta-Andria-Trani ha visto quasi 300 accessi il 6 gennaio, Brindisi 180, Foggia oltre 200, il Salento ha superato i 320 e Taranto ha registrato 200 accessi.

I tempi di attesa, stando ai dati regionali, si attestano a 122 minuti per un codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto, con 348 minuti per il codice giallo e 495 per il codice blu.

A Foggia, l’attesa per il codice giallo raggiunge i 288 minuti, mentre a Lecce, nonostante i 361 minuti per il codice verde e i 695 per il codice bianco, i codici rossi vengono gestiti in soli 5 minuti.

Bari, in particolare, vede tempi di attesa per i codici rossi entro i dieci minuti, mentre a Carbonara si attestano a 72 minuti per i codici gialli.

Negli ospedali del Brindisino e della Bat si registrano fino a un’ora di attesa per il codice giallo e pochi minuti per il rosso.