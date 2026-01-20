Puglia e Bari finaliste a Pa Ok!: Innovazione e dialogo con i cittadini.

La Regione Puglia e il Comune di Bari si distinguono come protagonisti di un panorama nazionale all’avanguardia nell’innovazione pubblica, con due progetti finalisti al prestigioso concorso “Pa Ok!”.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzata da Formez in collaborazione con SDA Bocconi, mira a premiare e diffondere buone pratiche di trasformazione digitale e semplificazione amministrativa in tutta Italia.

La presentazione dei progetti, avvenuta presso l’Università Aldo Moro di Bari, rappresenta una tappa significativa di un ciclo di incontri territoriali volto a catalizzare esperienze virtuose e stimolare il confronto tra amministrazioni.

Il progetto regionale “Mare a sinistra” incarna una visione strategica volta a rigenerare il tessuto produttivo locale attraverso il rientro di competenze specialistiche.

In un’epoca caratterizzata da una fuga di cervelli verso centri economici più dinamici, l’iniziativa si pone come un’inversione di tendenza, proponendo un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione del capitale umano locale e sull’attrazione di talenti dall’estero.

Questo approccio, lungimirante e proattivo, riconosce il ruolo cruciale dell’innovazione e della professionalità qualificata come motore di crescita sostenibile e coesione sociale.

L’offerta di opportunità mirate e la creazione di un ecosistema favorevole al talento diventano quindi strumenti essenziali per contrastare lo spopolamento e rafforzare la competitività regionale.

Parallelamente, il Comune di Bari si distingue con “Due amici in Comune”, un’idea innovativa che reinventa il ruolo della comunicazione istituzionale.

Trasformare una radio locale in un canale di dialogo diretto con i cittadini rappresenta una rottura con i modelli tradizionali, spesso percepiti come distanti e burocratici.

L’approccio, improntato alla semplicità e alla partecipazione, mira a creare un rapporto di fiducia e trasparenza tra l’amministrazione e la comunità.

L’utilizzo di un linguaggio accessibile, privo di tecnicismi e gergalismi, favorisce la comprensione dei processi decisionali e promuove un coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita pubblica.

Questa iniziativa testimonia la volontà di un’amministrazione aperta, ascoltante e proiettata verso il futuro.

La significativa presenza pugliese nel concorso “Pa Ok!”, con circa il 10% dei progetti complessivi presentati, sottolinea un impegno diffuso verso l’innovazione e la sperimentazione di soluzioni innovative.

Questo dato, se confrontato con la popolazione regionale, evidenzia una forte propensione all’azione e una capacità di risposta alle sfide poste dalla trasformazione digitale.

L’esperienza pugliese rappresenta un esempio concreto di come le amministrazioni locali, anche nel Mezzogiorno, possano giocare un ruolo chiave nella creazione di valore per i cittadini e nel miglioramento della qualità della vita, dimostrando che la vicinanza al territorio e la capacità di ascolto sono fattori determinanti per il successo delle politiche pubbliche.

La Puglia, con la sua audace combinazione di visione strategica e approccio partecipativo, si conferma un laboratorio di idee per il futuro dell’Italia.