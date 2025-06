Puglia, seconda per reati ambientali: allarme Mare Monstrum 2025

La Puglia, con un bilancio di 1.219 reati ambientali accertati – un dato in lieve diminuzione rispetto ai 1.442 del 2023, ma che la posiziona comunque al secondo posto a livello nazionale – fotografa una situazione di profonda criticità nel rapporto tra sviluppo antropico e tutela del territorio costiero. Il dato, emerso dall’anticipazione dei risultati del monitoraggio “Mare Monstrum 2025” di Legambiente, evidenzia come la regione si collochi immediatamente dietro la Campania, leader in questo triste primato con il 17,8% dei reati nazionali. A seguire, si attestano Sicilia (11,4%) e Toscana (9,2%), superando la Calabria che scende al quinto posto.A livello provinciale, Salerno emerge come epicentro dell’illegalità con 606 reati accertati, un incremento significativo (+104,7% rispetto al 2023) che testimonia un’intensificazione delle attività illecite. Napoli, seppur mantenendo una posizione rilevante, registra un calo (-16,4%) nella quantità di reati, mentre Cosenza, Lecce, Bari e Foggia completano il quadro delle province più colpite.I dati complessivi del 2024 rilevano un aumento marginale (+0,7%) dei reati ambientali nelle regioni costiere italiane, per un totale di 10.332 infrazioni, pari a una media di circa 28 reati al giorno. Un dato allarmante, che emerge da 534.008 controlli effettuati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente.Le violazioni più frequenti includono costruzioni abusive in aree vincolate, attività estrattive illegali, occupazioni abusive del demanio marittimo e irregolarità negli appalti pubblici, segnando un’erosione continua del paesaggio costiero e una compromissione delle risorse naturali. Queste azioni, spesso interconnesse e alimentate da dinamiche di corruzione e speculazione, minano la sostenibilità dello sviluppo regionale e la resilienza degli ecosistemi costieri.“La persistenza della Puglia ai vertici di questa classifica di infrazioni ambientali è motivo di profonda preoccupazione,” afferma Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia. “Il fenomeno della cementificazione illegale, con le sue ripercussioni sulla biodiversità, sulla qualità dell’acqua e sulla salute pubblica, rappresenta una sfida complessa che richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della società civile.”La campagna “Goletta Verde” e “Goletta dei Laghi”, che riprenderà la navigazione il 23 giugno, rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio costante delle acque italiane e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. La tappa pugliese, prevista dall’8 al 12 luglio, offrirà l’opportunità di approfondire le problematiche locali e promuovere buone pratiche per la tutela del mare.La difesa del mare pugliese, un patrimonio inestimabile per l’economia, il turismo, l’identità culturale e la salvaguardia della natura, è un imperativo categorico. La lotta contro le illegalità ambientali non è solo una questione di rispetto delle leggi, ma un atto di responsabilità verso le generazioni future e un investimento nel benessere collettivo.