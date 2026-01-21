Pugliesi e boschi: un legame emotivo in crescita.

Un’indagine approfondita, condotta da Sorgenia nell’ambito del progetto #RigeneraBoschi, getta luce su un crescente legame emotivo e consapevole tra i pugliesi e il patrimonio forestale regionale.

I dati, emersi da uno studio che ha coinvolto oltre 2.200 adulti italiani tra maggio e luglio 2025, rivelano una sensibilità ambientale in netta evoluzione, con la Puglia che, in alcune aree, supera le medie nazionali.

Il progetto, che analizza da oltre un anno la salute di cinque aree forestali italiane, tra cui il bosco dell’Incoronata di Foggia, ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra gli italiani e i boschi, evidenziando una significativa discrepanza tra la percezione della copertura forestale e i dati oggettivi.

Sebbene a livello nazionale si registri una sovrastima della superficie boschiva, in Puglia questa distorsione assume valori particolarmente marcati, attestandosi al 3,0% rispetto al dato reale fornito dall’Inventario nazionale delle foreste, che quantifica in poco più di 11 milioni di ettari la superficie forestale complessiva italiana, corrispondente al 37% del territorio nazionale.

Questa differenza suggerisce un bisogno di educazione e di informazione più mirata, volta a fornire una comprensione accurata dell’estensione reale delle risorse forestali.

Il legame dei pugliesi con le foreste non si limita alla consapevolezza ambientale; si manifesta anche attraverso un crescente interesse per attività che promuovono il benessere fisico e spirituale in armonia con la natura.

L’esperienza di registrare suoni naturali è condivisa da quasi il 35% degli intervistati, mentre oltre la metà (48,5%) esprime interesse per pratiche come la meditazione e lo yoga immersi nel verde.

Questi dati suggeriscono una ricerca di riconnessione con il mondo naturale, che si riflette in un desiderio di ritrovare equilibrio e serenità attraverso il contatto con l’ambiente.

Pur mantenendo una partecipazione alla raccolta di prodotti forestali (31%), leggermente inferiore alla media italiana (44%), la Puglia si distingue per la forte domanda di informazioni ambientali.

Quasi il 10% degli intervistati esprime questo bisogno specifico, con una prevalenza di interesse verso temi cruciali come la biodiversità (66,3%), la salute legata ai boschi (61,4%) e la lotta alla crisi climatica (55%).

Questo dato sottolinea la necessità di promuovere canali di comunicazione efficaci e accessibili per fornire ai cittadini gli strumenti necessari per comprendere le sfide ambientali e partecipare attivamente alla loro risoluzione.

In conclusione, i risultati dello studio #RigeneraBoschi delineano un quadro positivo, evidenziando una crescente sensibilità ambientale tra i pugliesi e un forte desiderio di coinvolgimento nella protezione e valorizzazione del patrimonio forestale.

Il futuro, per una regione profondamente legata alla sua identità naturale, passa attraverso l’informazione, l’educazione e la promozione di pratiche sostenibili che favoriscano la conservazione della biodiversità e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.