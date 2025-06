Ranking universitari: algoritmo svela l’impatto del territorio.

Un innovativo approccio metodologico, sviluppato dai ricercatori del Dipartimento di Fisica Applicata dell’Università Aldo Moro di Bari, promette di rivoluzionare la comprensione e l’equità dei ranking universitari globali. La ricerca, pubblicata su *PLOS One* e proseguimento di studi precedenti del 2022, non si limita a una critica superficiale dei sistemi di valutazione esistenti, ma introduce un algoritmo sofisticato capace di quantificare l’impatto dei fattori socio-economici territoriali sulle performance degli atenei, con una granularità disciplinare senza precedenti.L’analisi, condotta utilizzando principi derivati dalla scienza dei sistemi complessi, ha esaminato i dati relativi a 1.200 istituzioni accademiche, confrontando i risultati del prestigioso *QS World University Rankings* attraverso le sue 54 aree disciplinari. I criteri di valutazione, notoriamente incentrati sulla reputazione dei corsi, l’inserimento professionale dei laureati e l’output scientifico del corpo docente, sono stati sottoposti a un’analisi critica volta a isolare e misurare le distorsioni intrinseche.Il team di ricerca, guidato dal neo eletto rettore Roberto Belotti, ha sviluppato un modello che integra oltre 300 indicatori territoriali – che spaziano dalla spesa in ricerca e sviluppo ai livelli di istruzione della popolazione, fino alla stabilità politica e alla presenza di settori industriali innovativi – per valutare come questi influenzino i punteggi degli atenei. L’algoritmo non si limita a identificare la presenza di questi fattori, ma ne quantifica l’effetto variabile a seconda della disciplina considerata e del tipo di metrica utilizzata.I risultati rivelano che le discipline di Medicina, Linguistica, Economia, Giurisprudenza e diverse aree scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) risultano particolarmente vulnerabili a queste distorsioni territoriali. Un dato significativo è l’emergenza che i ranking basati prevalentemente su indicatori bibliometrici, che misurano la produttività scientifica (pubblicazioni, citazioni, etc.), sono ancora più suscettibili all’influenza del contesto socio-economico rispetto a quelli che si affidano alla reputazione accademica. Questo suggerisce che la capacità di un ateneo di generare ricerca di alta qualità è non solo una questione di risorse interne, ma anche di un ecosistema favorevole.Tuttavia, l’algoritmo non si concentra solo sulle distorsioni, ma individua anche “eccellenze silenziose”: università che, nonostante operino in contesti territoriali svantaggiati, riescono a raggiungere livelli di performance eccezionali in specifiche discipline. Queste istituzioni, spesso trascurate dai ranking globali, diventano modelli di riferimento per la valorizzazione del potenziale accademico in contesti complessi, offrendo spunti per politiche di supporto mirate e strategie di sviluppo locale.La ricerca apre nuove prospettive per la costruzione di sistemi di valutazione più trasparenti, equi e informativi, in grado di promuovere la diversità e l’eccellenza accademica a livello globale, andando oltre le metriche superficiali e riconoscendo il ruolo cruciale del contesto socio-economico nella determinazione del successo universitario. Il modello sviluppato a Bari rappresenta un passo avanti significativo verso una comprensione più completa e sfumata della complessità del panorama accademico mondiale.