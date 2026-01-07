Rapina audace sull’A14: assalto a portavalori Battistolli

Nel cuore del pomeriggio, lungo il corridoio autostradale A14 che connette Foggia a Cerignola, si è consumata un’audace operazione criminale: un assalto a un veicolo blindato, mirato a un portavalori della rinomata società Battistolli.

L’evento, verificatosi nelle immediate vicinanze del casello autostradale Cerignola Est, ha scosso la quiete di un’arteria cruciale per la viabilità regionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e l’efficacia dei sistemi di protezione.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, suggerisce un’azione pianificata e sofisticata.

I rapinatori, agendo con precisione e apparente coordinamento, hanno innescato una serie di manovre volte a immobilizzare il portavalori, interrompendo il flusso del traffico e creando scompiglio.

Tre veicoli, presumibilmente utilizzati dai malviventi come parte integrante del piano, sono stati deliberatamente incendiati, trasformando il luogo in un teatro di fiamme e fumo, un segnale di sfida e una potenziale tattica diversiva per ostacolare le forze dell’ordine.

L’uso di chiodi a tre punte, disseminati sull’asfalto, denota una volontà di impedire l’inseguimento e neutralizzare qualsiasi tentativo di resistenza o intervento immediato.

Questa scelta, brutale ed efficace, sottolinea la preparazione e la determinazione dei criminali, i quali sembrano aver studiato minuziosamente le procedure operative e i possibili scenari di risposta.

Le forze dell’ordine, immediatamente allertate, sono attualmente impegnate in un’operazione complessa che include il controllo del territorio, la raccolta di prove, l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l’interrogatorio di eventuali testimoni.

L’indagine mira a identificare i responsabili, ricostruire completamente la sequenza degli eventi e quantificare il bottino sottratto.

Oltre alla dimensione economica, l’episodio solleva interrogativi di sicurezza nazionale e pone l’accento sulla necessità di rafforzare i protocolli di protezione dei portavalori, con particolare attenzione alle aree strategiche e ai nodi di comunicazione come l’A14.

Si tratta di un attacco non solo a un veicolo blindato, ma alla percezione di sicurezza che i cittadini ripongono nelle infrastrutture vitali del Paese.