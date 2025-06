Referendum in Puglia: affluenza a due facce, tra fiducia e sfiducia.

La recente tornata referendaria in Puglia ha delineato un quadro di partecipazione civica variegato, con risultati che rivelano dinamiche complesse legate al contesto locale e alle vicende amministrative. Sebbene l’affluenza complessiva regionale si attesti intorno al 28,62%, con una leggera fluttuazione dovuta alla definizione delle rilevazioni in tutte le sezioni, l’analisi dettagliata dei risultati municipali mette in luce significative differenze.Due comuni, Triggiano (Bari) e Orta Nova (Foggia), hanno superato la soglia del quorum, rispettivamente con il 53,66% e il 50,01% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Questi risultati, sebbene indicativi di una certa mobilitazione civica, appaiono in relazione con l’importanza dell’elezione concomitante del sindaco, un elemento che inevitabilmente influenza la partecipazione.In netto contrasto, Peschici, incantevole comune del Gargano, ha registrato una partecipazione estremamente limitata, con appena il 9,54% degli elettori che si sono recati alle urne. Questa bassa affluenza potrebbe derivare da una serie di fattori, tra cui una percezione di distanza tra i temi referendari e gli interessi della comunità locale, o una generale disaffezione nei confronti delle istituzioni.Particolarmente interessante è la comparazione tra l’affluenza referendaria e quella del voto amministrativo nei due comuni che hanno raggiunto il quorum. A Triggiano, si osserva un dato referendario superiore a quello del voto per il sindaco (53,66% contro 57,19% nel primo turno). Questa anomalia può essere interpretata come una diretta conseguenza delle delicate inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la precedente amministrazione, portando all’arresto del sindaco e all’istituzione di una gestione commissariale. In un clima di incertezza e sfiducia, la partecipazione al referendum potrebbe aver rappresentato un’occasione per esprimere un giudizio netto e indipendente sull’operato delle istituzioni.Ad Orta Nova, il quadro è diverso: l’affluenza per l’elezione del sindaco è stata superiore a quella referendaria (57,17% contro 66,24% nel primo turno). Questa discrepanza suggerisce una maggiore attenzione da parte degli elettori verso le questioni direttamente legate all’amministrazione comunale, forse in un momento in cui si cerca di ricostruire un rapporto di fiducia dopo una fase di transizione o difficoltà.L’analisi comparata dei risultati, quindi, non solo quantifica la partecipazione, ma suggerisce anche una lettura sociopolitica più approfondita, rivelando come eventi specifici, come inchieste giudiziarie o fasi di transizione amministrativa, possano influenzare significativamente il comportamento elettorale degli elettori, trasformando un semplice atto di voto in un’espressione di giudizio e partecipazione attiva alla vita democratica della comunità.