Riapre la piscina dello Stadio del Nuoto di Bari: torna il benessere!

La piscina di 25 metri situata all’interno dello Stadio del Nuoto di Bari ha riconquistato il suo posto nel tessuto sportivo e ricreativo della città, segnando il completamento di un importante intervento di riqualificazione.

Dopo una temporanea sospensione delle attività durata circa due mesi, l’impianto è tornato operativo e disponibile per i cittadini da circa una settimana.

L’apertura è stata ufficialmente annunciata dal consigliere comunale delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, il quale ha sottolineato come l’intervento, programmato con una durata massima di due mesi, sia stato portato a termine nel rispetto dei tempi previsti, con la consegna avvenuta il 1° ottobre.

Questo risultato non è solo un adempimento burocratico, ma il sigillo di un impegno concreto verso la comunità sportiva barese.

Il percorso di riapertura ha previsto non solo il completamento dei lavori strutturali, ma anche una fase di preparazione accurata, che ha incluso pulizia approfondita e riempimento dell’impianto con acqua, al fine di garantire condizioni ottimali per l’utilizzo.

L’amministrazione comunale ha collaborato strettamente con Waterpolo Bari, la società affidataria della gestione della struttura, condividendo obiettivi e strategie per ottimizzare la fruibilità della piscina.

Questo approccio sinergico mira a sviluppare iniziative e programmi che rispondano alle esigenze degli utenti e valorizzino il potenziale del complesso sportivo.

La collaborazione è finalizzata a promuovere non solo l’attività agonistica, ma anche l’accesso alla piscina per attività ricreative e di socializzazione, contribuendo così a rafforzare il legame tra lo sport e il benessere della comunità.

Si stanno valutando nuove proposte formative, programmi di promozione dell’attività natatoria per tutte le età e iniziative volte a coinvolgere le scuole locali, con l’obiettivo di rendere lo stadio del nuoto un vero e proprio polo di eccellenza per il nuoto a Bari.