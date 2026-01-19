Rinascita sportiva a Bari Vecchia: i campi Fazio riaprono grazie a Deloitte.

La rinascita di un luogo simbolo per Bari Vecchia: i campi sportivi “Michele Fazio” tornano a pulsare di vita grazie a un’iniziativa sinergica tra il Comune e Deloitte Italia.

Il progetto, presentato ufficialmente alla presenza del sindaco, Vito Leccese, e di Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia, non si limita alla mera ristrutturazione di due campi da calcio intitolati al giovane Michele Fazio, strappato alla vita in un tragico errore nel 2001.

Rappresenta un investimento strategico nel tessuto sociale e nello sviluppo economico della città.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di Deloitte volto a generare un impatto positivo sul territorio, riconoscendo il potenziale trasformativo dello sport come motore di coesione sociale, aggregazione giovanile e promozione di stili di vita sani.

Il sindaco Leccese ha sottolineato come questa iniziativa segni un momento significativo per la comunità del centro storico, offrendo ai giovani uno spazio sicuro e stimolante per la pratica sportiva e l’espressione di talenti.

L’impegno di Deloitte, tuttavia, va ben oltre la semplice donazione.

La società, con una visione orientata alla creazione di valore a lungo termine, considera gli investimenti in infrastrutture e progetti di riqualificazione come elementi cruciali per la crescita di un ecosistema vibrante e produttivo.

Pompei ha esplicitamente dichiarato che l’iniziativa barese fungerà da modello per future implementazioni in altre aree del Paese, dimostrando l’impegno di Deloitte a contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui opera.

L’impegno di Deloitte in Puglia si manifesta anche attraverso un significativo investimento complessivo di oltre 75 milioni di euro, come testimoniato dall’inaugurazione della nuova sede barese durante la Fiera del Levante.

Questo investimento include la ristrutturazione dei padiglioni e la creazione di un centro di ricerca e sviluppo all’interno di NextHub, un polo tecnologico dedicato all’innovazione.

In particolare, spicca la creazione del “GenAi center for business innovation”, un hub tecnologicamente avanzato focalizzato sull’intelligenza artificiale e finalizzato a ottimizzare i processi aziendali.

A completare l’offerta, l’istituzione di NextOrbit, un centro di eccellenza dedicato al settore della “new space economy”, sottolinea l’ambizione di Deloitte di posizionare Bari come un polo di attrazione per imprese, startup e istituzioni operanti in questo settore emergente.

La visione strategica di Deloitte si configura quindi come un catalizzatore per la trasformazione digitale e la crescita economica del territorio pugliese, con un impatto che si estende ben oltre la semplice riqualificazione sportiva.