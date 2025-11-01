Ritardo di 4 ore a Foggia: riparte il volo per Milano

La ripresa delle attività aeree dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia ha rappresentato ieri un momento di tensione e sollievo per decine di passeggeri, segnato da un ritardo di oltre quattro ore rispetto alla pianificazione originaria.

Il volo diretto a Milano Malpensa, previsto per le 8.20, è infine decollato alle 12.48, ad opera di Aeroitalia, a seguito di una sospensione delle operazioni da parte della precedente compagnia, Lumiwings, avvenuta a fine settembre.

L’imprevisto ritardo è stato causato da una complessa problematica tecnica che ha reso l’aeromobile Embraer E195, inizialmente designato per il collegamento, temporaneamente non operativo.

Un problema di natura tecnica, ancora in fase di approfondimento come ha chiarito Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha richiesto l’intervento di un secondo velivolo, proveniente da Roma, per garantire la continuità del servizio.

La scelta di un aeromobile di riserva, in questo caso, ha evitato la cancellazione del volo, con conseguenze potenzialmente gravi per i passeggeri coinvolti.

L’atterraggio dell’Embraer E195 da 100 posti, con a bordo 63 passeggeri, è avvenuto poco prima di mezzogiorno.

Sebbene il numero di passeggeri imbarcati fosse inferiore a quello previsto originariamente (65), la compagnia ha gestito la situazione con flessibilità, offrendo la riprotezione gratuita del viaggio per due passeggeri che hanno optato per una data successiva.

Questa gestione dimostra una volontà di mitigare i disagi e garantire un servizio clienti adeguato in una circostanza imprevista.

La frustrazione e l’insoddisfazione tra i passeggeri, comprensibilmente, erano palpabili.

Molti di loro avevano programmato il viaggio nel ponte festivo per raggiungere familiari o amici a Milano, oppure per esigenze lavorative, e il ritardo ha inevitabilmente mandato in frantumi i loro piani.

L’incertezza e la difficoltà nel reperire alternative di viaggio, in un periodo di alta stagione, hanno accentuato la loro preoccupazione.

Questo episodio solleva interrogativi sulla resilienza delle infrastrutture aeroportuali e sulla necessità di implementare protocolli di emergenza più robusti, in grado di gestire imprevisti tecnici e garantire la continuità dei servizi aerei.

La capacità di risposta rapida da parte di Aeroporti di Puglia e Aeroitalia, pur in una situazione critica, ha permesso di limitare i danni, ma l’evento sottolinea la fragilità delle catene di approvvigionamento e la dipendenza da risorse esterne, come il personale tecnico e i velivoli di riserva, per la gestione dei collegamenti aerei regionali.

La ripresa del volo rappresenta, dunque, non solo la conclusione di una giornata travagliata, ma anche l’inizio di una riflessione più ampia sulla sostenibilità e l’affidabilità dei trasporti aerei in una regione come la Puglia.