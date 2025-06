Sabotaggio a Bari: Attacco all’Infrastruttura Digitale Comunale

Un atto di sabotaggio ha colpito l’infrastruttura digitale del Comune di Bari nella notte, interrompendo la continuità operativa di numerosi servizi essenziali. L’azione, presumibilmente perpetrata da individui non ancora identificati, ha comportato il taglio deliberato di cavi in fibra ottica cruciali per la trasmissione dati, causando disagi significativi per l’amministrazione comunale e per i cittadini. L’episodio ha avuto luogo in via Cairoli, area strategica adiacente al palazzo di Città, dove i cavi sono stati recisi presumibilmente con strumenti professionali come tronchesi, suggerendo una preparazione e una conoscenza preesistente dell’infrastruttura.Le forze dell’ordine, attraverso la polizia giudiziaria comunale, hanno avviato un’indagine approfondita per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni alla base di questo gesto vandalico. La perquisizione e l’analisi delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona rappresentano un elemento chiave dell’inchiesta, con la speranza di ricostruire la dinamica dell’evento e individuare gli autori.L’impatto della disattivazione dei cavi si è manifestato principalmente sui servizi gestiti direttamente dall’amministrazione comunale che si avvalgono di una rete intranet locale per la trasmissione dei dati. Questi servizi, cruciali per l’amministrazione interna e per alcuni rapporti con i cittadini, hanno temporaneamente subito interruzioni. Fortunatamente, i servizi comunali che si affidano a soluzioni cloud, ovvero a server remoti accessibili tramite internet, sono rimasti operativi, dimostrando la resilienza di una parte dell’infrastruttura digitale comunale.Questo incidente solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza delle infrastrutture critiche, non solo per il Comune di Bari ma per tutte le amministrazioni pubbliche. L’episodio evidenzia la vulnerabilità di sistemi digitali fortemente dipendenti da connessioni fisiche e la necessità di implementare misure di protezione più robuste, che includano non solo la sorveglianza fisica dei cavi ma anche la diversificazione delle connessioni e l’adozione di soluzioni di ridondanza per garantire la continuità operativa anche in caso di attacchi o guasti. La cybersecurity, in questo contesto, emerge come una priorità assoluta, richiedendo investimenti in competenze specialistiche, tecnologie avanzate e piani di emergenza ben definiti. Il ripristino completo dei servizi è in corso, ma l’episodio lascia una ferita profonda e un monito per il futuro: la sicurezza digitale è una responsabilità condivisa e una sfida costante.