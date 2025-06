Salento in fiamme: emergenza incendi tra costa tarentina e Adriatico

Un’emergenza di vaste proporzioni sta mettendo a dura prova il territorio salentino, con due fronti di incendio che si sono sviluppati contemporaneamente, uno nel cuore della costa tarentina tra Torre Pali e Pescoluse, l’altro lungo l’Adriatico, a Torre Chianca, marina di Lecce. L’incendio di Salve, innescatosi presumibilmente per dolo – una constatazione che apre interrogativi profondi sulla responsabilità umana e sulla crescente vulnerabilità del paesaggio – si propaga in maniera rapida e inesorabile, nutrito da un vento di tramontana implacabile, un fattore aggravante che amplifica la forza distruttiva delle fiamme.La progressione del fuoco ha visto l’aggressione della collinetta di Don Cesare, un punto panoramico di pregio paesaggistico che domina la costa, mettendo a rischio masserie secolari e residenze estive, testimonianze tangibili della storia e dell’identità locale. La velocità con cui l’incendio si è esteso ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni, un atto di salvaguardia volto a proteggere la popolazione e a limitare i danni.Parallelamente, l’incendio di Torre Chianca ha causato l’evacuazione di altre quattro abitazioni e ha provocato danni significativi a una residenza privata, con fiamme che hanno lambito la struttura, danneggiando tettoia, giardini e arredi.La situazione complessiva rivela una criticità diffusa, con la presenza di numerosi focolai che interessano l’intera penisola salentina, un segnale allarmante che indica una crescente fragilità ambientale e una potenziale escalation del rischio incendi. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, sommerso dalle richieste di intervento, ha richiesto l’invio urgente di rinforzi da altre province, mentre la Prefettura ha convocato una riunione straordinaria del Centro Coordinamento Soccorsi, coinvolgendo Protezione Civile, Corpo Forestale e tutti gli attori coinvolti nella gestione dell’emergenza.La presenza di incendi simultanei solleva interrogativi cruciali sulla capacità di risposta e sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione e di gestione del rischio, tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto e dell’aumento delle temperature medie, che rendono la macchia mediterranea particolarmente suscettibile all’innesco di incendi. L’incendio non è solo una questione ambientale, ma anche un impatto socio-economico che mette a rischio il settore turistico, pilastro dell’economia salentina, e minaccia il patrimonio naturale e culturale di un territorio unico e prezioso. L’accertamento delle cause, soprattutto in presenza di sospetti dolosi, è fondamentale non solo per perseguire i responsabili, ma anche per comprendere le dinamiche che sottendono a tali atti e per mettere in atto misure più efficaci di prevenzione e di sensibilizzazione.