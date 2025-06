San Paolo (Bari): Innovazione nell’Emergenza Gastroenterologica

L’innovazione nell’assistenza alle emergenze gastroenterologiche rappresenta una priorità per l’ospedale San Paolo di Bari, come testimoniato dall’implementazione di un percorso multidisciplinare dedicato alla gestione delle emorragie digestive. L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Unità Operativa Complessa e dall’Unità Operativa Semplice di Endoscopia Digestiva, si pone l’obiettivo di ridefinire gli standard di cura, garantendo un approccio tempestivo ed efficace, indipendentemente dalla provenienza del paziente – sia esso proveniente dal pronto soccorso o già in regime di ricovero.Questo percorso integrato si fonda sull’applicazione rigorosa delle più recenti linee guida internazionali, che impongono un protocollo strutturato per ottimizzare il trattamento. Si tratta di un modello di assistenza che non si limita all’intervento endoscopico, ma integra terapie preventive e di supporto, essenziali per stabilizzare il paziente e prevenire complicanze. La tempistica dell’esame endoscopico è attentamente calibrata, considerando la gravità dell’emorragia e le condizioni cliniche del soggetto, per massimizzare l’efficacia della procedura. La gestione delle emorragie del tratto superiore (esofago, stomaco, duodeno) e del tratto inferiore (intestino tenue, colon, retto) beneficia di questa ottimizzazione.L’unità operativa dispone di una dotazione tecnologica all’avanguardia, con tre sale endoscopiche dedicate. Una di queste sale è equipaggiata con strumentazione dotata di intelligenza artificiale, una risorsa preziosa per l’analisi in tempo reale delle immagini e l’identificazione precoce di anomalie. Tecniche avanzate come la Narrow Band Imaging (NBI), che esalta la vascolarizzazione superficiale, e lo zoom endoscopico ad alta risoluzione, consentono una visualizzazione dettagliata e un’accurata valutazione di lesioni anche di dimensioni minime, facilitando la diagnosi e la pianificazione del trattamento.I dati relativi all’attività gastroenterologica dell’ASL Bari nel 2024 evidenziano l’impegno verso la prevenzione e la diagnosi precoce. L’intera unità operativa ha eseguito circa 12.000 procedure endoscopiche, distribuite tra San Paolo (7.500) e il Perinei di Altamura (4.500). Particolarmente significativo è l’impegno nello screening del carcinoma del colon-retto, con un totale di 1.316 esami eseguiti nell’ambito del programma di prevenzione. L’ospedale San Paolo ha inoltre gestito oltre 250 procedure endoscopiche in urgenza, a testimonianza della sua capacità di rispondere efficacemente alle emergenze, e di fornire un servizio di elevata qualità, incentrato sulla sicurezza del paziente e sull’utilizzo delle migliori pratiche mediche disponibili. Questa implementazione rappresenta un passo avanti significativo nel percorso di miglioramento continuo dell’assistenza gastroenterologica nella regione.