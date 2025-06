San Severo: Sparatoria in strada, uomo grave. Indagini in corso.

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la tranquilla comunità di San Severo, in provincia di Foggia, nel primo pomeriggio di oggi. Attorno alle ore 13:00, una dinamica di aggressione armata ha trasformato la via Don Aldo Prato in teatro di panico e apprensione, lasciando una scia di ferite e interrogativi.Un uomo, quarantanovenne, ha fatto fuoco in strada, colpendo un parente, cinquantatreenne, che è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni cliniche sono al momento serie e necessitano di monitoraggio costante, destando forte preoccupazione tra i familiari e il personale medico.L’autore del gesto, identificato rapidamente grazie all’intervento tempestivo dei militari della guardia di finanza, che operavano nella zona, è un cognato della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la disputa che ha portato all’escalation di violenza sembra essere nata da un diverbio apparentemente banale, un contenzioso di natura personale che ha inaspettatamente degenerato in un atto di aggressione armata.L’evento ha generato un profondo shock tra i passanti, testimoni impauriti di una scena improvvisa e sconvolgente. La via Don Aldo Prato, di solito luogo di vita quotidiana e transito ordinato, si è improvvisamente trasformata in un focolaio di tensione e paura, con persone in stato di shock e ricerca di sicurezza.Le forze dell’ordine, guidate dalla procura della Repubblica, hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, individuare il movente esatto e accertare tutte le responsabilità. L’attenzione è focalizzata non solo sulla dinamica immediata della sparatoria, ma anche sul contesto relazionale e personale che ha portato a questo tragico evento.Questo episodio solleva interrogativi profondi sulla gestione dei conflitti all’interno delle comunità e sulla pericolosa escalation della violenza, anche in contesti apparentemente tranquilli. La vicenda, oltre al dolore e all’angoscia per la vittima e i suoi cari, impone una riflessione collettiva sulla necessità di promuovere la cultura della legalità, del dialogo e della pacifica risoluzione delle controversie, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragiche situazioni. La comunità di San Severo è ora chiamata a confrontarsi con questo momento di lutto e a cercare di ritrovare un equilibrio, rafforzando i valori di solidarietà e di rispetto reciproco.