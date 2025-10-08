Sanpietro Vernotico: Assalto al Bancomat, Terza Rapina in una Settimana

Nella quiete dell’alba sanpietrovornoticese, un’azione criminale di estrema violenza ha sconvolto la comunità.

Un bancomat della Banca Popolare Pugliese (BPP), situato in un’area strategica del comune, è stato teatro di un assalto premeditato e audace.

L’azione, compiuta da malviventi ancora in fuga, ha visto l’utilizzo di esplosivo per distruggere la struttura, culminando nel furto della cassaforte contenente il denaro.

L’impatto dell’esplosione ha generato un’onda di shock percepibile in un raggio considerevole, testimoniando la potenza dell’ordigno utilizzato.

Questo episodio, che sta attualmente oggetto di un’accurata indagine condotta dai Carabinieri, si inserisce in un quadro più ampio e preoccupante.

L’area del Brindisino, infatti, è stata recentemente colpita da una serie di attacchi mirati contro istituti bancari, rivelando una spiccata capacità organizzativa e una pericolosa escalation nella criminalità finanziaria.

Solo nell’arco di una settimana, si contano ben tre episodi di questo genere, con un’inquietante concentrazione di due attacchi a San Pietro Vernotico e un precedente, avvenuto a San Donaci tra sabato e domenica.

L’incremento di questi eventi solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza degli istituti bancari e sulla vulnerabilità delle infrastrutture finanziarie.

L’utilizzo di esplosivo suggerisce un’operatività sofisticata e una conoscenza specifica delle procedure di sicurezza, indicando la possibile presenza di esperti nel gruppo criminale.

Si pone quindi l’attenzione non solo sulla quantificazione del bottino sottratto, ma anche sull’analisi dei metodi impiegati, sulla ricerca di possibili collegamenti tra i diversi episodi e sull’identificazione dei responsabili.

Le indagini si concentrano sull’analisi delle telecamere di sorveglianza, la raccolta di testimonianze e la ricerca di tracce lasciate dai malviventi.

Il ritrovamento di eventuali frammenti dell’ordigno potrebbe fornire elementi cruciali per l’identificazione del tipo di esplosivo utilizzato e, potenzialmente, del gruppo criminale coinvolto.

L’episodio rappresenta una sfida complessa per le forze dell’ordine, chiamate a garantire la sicurezza economica della comunità e a prevenire ulteriori atti di questo genere.