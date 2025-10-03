Scomparsi due studenti a Barletta: la comunità in ansia

Barletta è scossa dalla scomparsa di due giovani studentesse, entrambe sedicenni, la cui assenza ha destato profonda preoccupazione e mobilitato le forze dell’ordine e le istituzioni locali.

La sparizione, avvenuta nella giornata di ieri, ha interrotto la routine di una comunità legata alla sicurezza e alla stabilità, e ha immediatamente generato un’ondata di apprensione tra i familiari e gli amici.

Le ragazze, entrambe frequentanti il liceo di Scienze Umane Casardi, non si sono presentate a scuola, nonostante avessero in programma di raggiungerla nella prima mattinata.

La denuncia, presentata dai genitori ai Carabinieri, ha innescato un’immediata attivazione del protocollo di ricerca previsto per casi di persone scomparse.

La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha formalmente attivato il piano di emergenza, coordinando le operazioni e assicurando un supporto logistico e amministrativo alle attività di ricerca.

L’indagine è complessa e mira a ricostruire il percorso delle ragazze, analizzando ogni possibile scenario.

I Carabinieri stanno esaminando con la massima attenzione i tabulati telefonici, nella speranza di individuare indizi utili a chiarire gli ultimi contatti e gli spostamenti delle ragazze.

L’analisi dei dati, unita alla raccolta di testimonianze da parte di amici, compagni di classe e persone che le hanno viste l’ultima volta, rappresenta una priorità assoluta.

La delicatezza della situazione richiede un approccio cauto e attento, evitando speculazioni e sensazionalismi che potrebbero ostacolare le indagini o arrecare ulteriore sofferenza ai familiari.

Le autorità invitano la cittadinanza a collaborare, segnalando qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, che possa contribuire a fare luce sulla vicenda.

Oltre all’aspetto investigativo, si stanno valutando gli aspetti psicologici e sociali che potrebbero aver contribuito alla scomparsa.

La giovane età delle ragazze, la loro situazione familiare e le dinamiche relazionali all’interno del gruppo di amici sono elementi che potrebbero fornire elementi utili per comprendere le motivazioni alla base di questa inaspettata sparizione.

La comunità spera in un rapido e positivo risvolto, auspicando un ritorno alla serenità e alla normalità per le due studentesse e le loro famiglie.

L’attenzione resta alta, e la collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza è fondamentale per risolvere questo caso con successo.