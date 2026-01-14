Sequestro e frode alimentare: carne scaduta a Lecce, rischi per la salute.

Un’indagine dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) ha portato alla luce una grave situazione di irregolarità e potenziali rischi per la salute pubblica in un’azienda operante nel settore della lavorazione delle carni nel Leccese.

L’attività, specializzata nella conservazione, disossamento e trasformazione di carni, è stata posta sotto sequestro a seguito del rinvenimento di oltre nove quintali di prodotti alimentari a base di carne, giudicati non idonei al consumo.

L’ispezione ha rivelato condizioni igienico-sanitarie e strutturali gravemente compromettenti, configurando una potenziale minaccia per la sicurezza alimentare.

In particolare, i militari del NAS hanno accertato che le polpette e i polpettoni, tra i prodotti sequestrati, erano stati realizzati con carni la cui data di scadenza era stata ampiamente superata.

Il metodo di congelamento utilizzato, giudicato inappropriato e inadeguato, ha ulteriormente aggravato la situazione, favorendo lo sviluppo di microrganismi e compromettendo la qualità intrinseca degli alimenti.

La scoperta solleva interrogativi complessi sull’efficacia dei controlli e sulla responsabilità delle aziende nel garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti alimentari.

Oltre alla violazione delle normative igienico-sanitarie, l’utilizzo di materie prime scadute configura un reato di frode alimentare, potenzialmente dannoso per la salute dei consumatori.

La sospensione dell’attività produttiva disposta dall’azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce rappresenta una misura precauzionale volta a prevenire ulteriori rischi.

Il responsabile dell’azienda è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per un importo di duemila euro, mentre il valore complessivo della merce sequestrata ammonta a circa diecimila euro.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale di un’attenta verifica delle procedure di conservazione, manipolazione e lavorazione delle carni, nonché della rigorosa applicazione delle normative in materia di sicurezza alimentare, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire fenomeni di frode e contraffazione.

L’inchiesta è in corso e ulteriori accertamenti saranno effettuati per ricostruire l’intera filiera e accertare eventuali responsabilità a carico di altri soggetti coinvolti.