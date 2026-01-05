Sindaco soccorre madre e figlio in ipotermia: un gesto salva vite.

Nel pomeriggio del 4 gennaio, mentre il sindaco di Serracapriola, Michele Leombruno, si recava a San Paolo di Civitate per assistere a un evento sportivo, un drammatico episodio ha interrotto il tragitto, trasformandolo in un intervento di emergenza.

La provinciale 144, avvolta da una fitta nebbia e battuta da una pioggia incessante, si è rivelata teatro di una scena di profonda vulnerabilità umana.

Il primo cittadino, viaggiando in solitaria, si è imbattuto in una donna in stato di ipotermia grave, riversata sull’asfalto, e in suo figlio, visibilmente angosciato.

La situazione era resa ancora più critica dalle condizioni meteorologiche estreme e dalla completa assenza di traffico lungo la strada desolata.

La prontezza d’azione del sindaco è stata determinante.

Dopo aver immediatamente allertato il 118, ha provveduto a fornire i primi soccorsi, utilizzando un asciugamano per tentare di mitigare il freddo paralizzante.

La comunicazione con la centrale operativa del 118 è stata cruciale, data l’impossibilità di un intervento immediato a causa di un altro soccorso in corso a San Severo.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla scelta di vita intrapresa dalla coppia, che, secondo quanto riferito dal sindaco, rinuncia deliberatamente all’uso dei telefoni cellulari, rendendoli incapaci di chiedere aiuto in situazioni di emergenza.

Il loro stile di vita, caratterizzato dalla raccolta di verdura lungo le campagne, li ha esposti a condizioni atmosferiche proibitive, culminando in questo drammatico episodio.

L’episodio sottolinea, inoltre, la fragilità umana e l’importanza della solidarietà, evidenziando come un gesto di altruismo, anche di semplice soccorso, possa fare la differenza tra la vita e la morte.

Le loro condizioni di salute sono attualmente considerate fuori pericolo, ma la vicenda rimarrà un monito sulla necessità di attenzione e supporto per chi vive ai margini, spesso invisibili, della nostra società.

L’accaduto ha messo in luce una rete di fragilità, che si cela dietro la facciata di una vita apparentemente semplice, richiamando l’attenzione su un tema sociale di crescente rilevanza: la protezione dei soggetti più vulnerabili.