Solsitere: Viaggio Sonoro e Visivo tra Arte e Antichità a Bari

Il solstizio d’estate, fulcro di un’energia primordiale, sarà celebrato a Bari il 20 giugno, dalle 22:00 a 01:00, con un evento che trascende la semplice mostra fotografica. Nell’atmosfera suggestiva dell’ex Caserma Rossani, si materializza “Solsitere,” un’immersione esperienziale a cura di Michele Spinelli, curatore della mostra fotografica “Il Teatro del Tempo” di Domingo Milella. L’evento non è una semplice visita, ma un pellegrinaggio simbolico alla Grotta dei Cervi di Porto Badisco, un sito archeologico di inestimabile valore, scrigno di storie incise nella pietra.Le tredici fotografie di Milella, esposte, costituiscono una chiave di lettura per comprendere l’essenza di uno spazio tempo inaccessibile, un palcoscenico dove si dipanano narrazioni stratificate. La Grotta dei Cervi, con le sue pitture rupestri enigmatiche, le geometrie complesse, i simboli ancestrali e le tracce del passaggio umano, rappresenta la materializzazione del tempo sospeso, una dimensione di mistero e silenzio che ha ispirato, nel corso della storia dell’arte, figure di spicco come Paul Klee, Jean Dubuffet, Giuseppe Penone, Bruce Long e Anselm Kiefer. Questi artisti, a loro modo, hanno cercato di catturare e trasmettere quella sensazione di atemporalità, di connessione con un passato remoto e profondo.”Solsitere” amplifica questa ricerca attraverso un’esperienza multisensoriale. L’artista Marco Rossetti evocherà atmosfere primordiali attraverso l’utilizzo di strumenti musicali archeologici, come il didgeridoo e strumenti che riproducono suoni ancestrali. Il duo di producer di musica sperimentale Crossing Avenue, insieme alla professoressa Claudia Attimonelli, guideranno il pubblico all’interno della “Caverna Elettrica”, un ambiente sonoro creato ad hoc, dove la musica elettronica si frammenta nello spazio e nel tempo, tessendo un dialogo inatteso con le immagini ancestrali della grotta. Questo intreccio di suoni e visioni mira a generare echi di futuri possibili, a suggerire connessioni tra passato, presente e futuro.L’evento non è solo una celebrazione artistica, ma anche un’occasione di riflessione culturale e di sviluppo territoriale. Interverranno Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo della Regione Puglia, e Mauro Paolo Bruno, dirigente della sezione Sviluppo Innovazione Reti, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale pugliese come motore di crescita economica e di innovazione. “Il Teatro del Tempo” è un progetto realizzato dalla Fondazione Pascali, con il sostegno e la collaborazione della Regione Puglia, un esempio di come l’arte possa diventare un veicolo di conoscenza, di dialogo e di ispirazione per le comunità. L’iniziativa si pone come un ponte tra tradizione e contemporaneità, tra arte e scienza, tra passato e futuro.