Somma alla guida dell’UniBa: una nuova era per l’ateneo

L’Università Aldo Moro di Bari inaugura un nuovo capitolo della sua storia amministrativa con l’insediamento di Ernesto Somma alla direzione generale, un incarico cruciale per il triennio 2026-2028.

La nomina, formalizzata il 7 gennaio, segna il passaggio di consegne dall’avvocato Gaetano Prudente e riflette una visione strategica condivisa tra il Consiglio di Amministrazione, il Rettore Roberto Bellotti e il Senato Accademico, quest’ultimo coinvolto nella fase consultiva.

Il professor Somma, figura di spicco nel panorama accademico barese, porta con sé un bagaglio di esperienza notevole.

Professore ordinario di Economia Industriale presso UniBa, ha guidato per anni la scuola di dottorato in Studi Aziendali, Economici e Statistici, un impegno che testimonia la sua dedizione alla formazione di nuove generazioni di ricercatori.

La sua attività didattica e di ricerca si è estesa oltre i confini nazionali, con esperienze significative in prestigiose istituzioni accademiche di York, Belgrano e Praga, un tratto distintivo che promette di arricchire l’ateneo con nuove prospettive internazionali.

Il percorso professionale di Somma rivela un impegno costante verso lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Ruoli di primaria importanza, come direttore generale del Dipartimento per gli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2008-2012) e capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico (2017-2018), hanno contribuito a plasmare la sua visione strategica e la sua capacità di affrontare sfide complesse.

La nuova governance dell’Università Aldo Moro si pone obiettivi ambiziosi.

L’innovazione, intesa come motore di progresso scientifico e tecnologico, l’internazionalizzazione, per favorire la mobilità di studenti e ricercatori e la collaborazione con istituzioni straniere, la multidisciplinarietà, per promuovere approcci trasversali alla ricerca e all’insegnamento, e lo sviluppo della terza missione – l’impatto sociale e culturale dell’università – costituiscono i pilastri fondamentali di questa nuova fase.

Parallelamente all’incarico di Somma, si rinnova il Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2026-2029.

Guidato dal Rettore Bellotti, il Cda include figure di riferimento del tessuto economico e sociale barese, come Luigi Gallo e Francesco Pomarico, imprenditore di successo e fondatore del gruppo Megamark.

La composizione interna, con la partecipazione di esperti provenienti dai dipartimenti di Medicina Veterinaria, Giurisprudenza e Medicina, garantisce una rappresentanza completa delle diverse aree disciplinari.

A completare l’organigramma, le voci del personale tecnico amministrativo, rappresentate da Francesco Silecchia, e degli studenti, con Annamaria Portincasa e Aurora Epifani, assicurano un coinvolgimento diretto delle comunità universitarie.

Il Rettore Bellotti esprime la propria fiducia nell’apporto prezioso di tutti i membri del nuovo Consiglio, auspicando un ulteriore impulso allo sviluppo di UniBa, un ateneo sempre più proiettato verso il futuro e capace di rispondere alle sfide di un mondo in continua evoluzione.

La nuova governance, con la sua visione strategica e il suo team di esperti, si preannuncia un motore di crescita e innovazione per l’università e per l’intera comunità barese.