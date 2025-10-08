Sportelli di ascolto: supporto psicologico nelle scuole baresi

Il Municipio II di Bari ha lanciato un’iniziativa di significativa importanza per la comunità scolastica, volto a rispondere a una crescente necessità: il supporto alla salute mentale di studenti, docenti e famiglie.

Il progetto “Sportelli di Ascolto”, finanziato dall’amministrazione locale, si configura come un presidio emotivo all’interno di dieci istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado, un intervento strategico in un contesto sociale caratterizzato da crescenti sfide per il benessere psicologico dei giovani.

L’emergenza del disagio adolescenziale, ampiamente riconosciuta dall’assessora comunale al Benessere Sociale, Elisabetta Vaccarella, e dalla presidente del Municipio II, Alessandra Lopez, impone un approccio proattivo e mirato.

Il progetto non si limita a fornire un servizio di ascolto occasionale, ma si propone di creare uno spazio sicuro e accogliente, un “porto sicuro” dove adolescenti, studenti, insegnanti e genitori possano esprimere le proprie preoccupazioni, affrontare difficoltà emotive e ricevere un supporto qualificato.

L’implementazione del progetto, curata dalla cooperativa SoleLuna, prevede un calendario di attività strutturate che si svolgeranno settimanalmente, da ottobre 2024 ad aprile 2026, con durate di tre ore dedicate a ciascun istituto.

Oltre agli sportelli di ascolto individuali, saranno realizzati laboratori esperienziali e gruppi di parola, condotti da un team di dieci psicologhe e psicoterapeute esperte.

Questi laboratori affronteranno tematiche cruciali per la crescita e lo sviluppo dei giovani, tra cui il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni sempre più pervasivi e dannosi, l’ansia e l’isolamento sociale, che possono compromettere il percorso scolastico e la qualità della vita, la gestione delle relazioni affettive, l’educazione sessuale, la mediazione dei conflitti, l’inclusione sociale e lo sviluppo di competenze comunicative efficaci.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e supportivo, in grado di favorire il benessere psicologico di tutti i membri della comunità scolastica.

Si intende, inoltre, sensibilizzare docenti e genitori sull’importanza di riconoscere i segnali di disagio e di offrire un adeguato supporto ai giovani.

Il progetto “Sportelli di Ascolto” rappresenta un investimento strategico nel futuro della comunità, un segnale di attenzione e cura nei confronti delle nuove generazioni, un passo importante verso la costruzione di una società più equa e consapevole.

La sua efficacia sarà misurata non solo dalla numerosità degli utenti che vi accederanno, ma soprattutto dalla reale capacità di migliorare la qualità della vita dei giovani e di promuovere una cultura del benessere psicologico all’interno delle scuole.