TapeTap in Puglia: Biglietti Contactless per Viaggiare Facile

Viaggio Smart in Puglia: Trenitalia Introduce TapeTap, la Rivoluzione del Biglietto ContactlessIl panorama della mobilità regionale in Puglia si arricchisce di una significativa innovazione: da questa settimana, i viaggiatori sui collegamenti regionali Bari-Taranto possono beneficiare di TapeTap, un servizio rivoluzionario che semplifica e velocizza l’acquisto dei biglietti del Regionale Trenitalia.

Questo sistema, basato sulla tecnologia contactless, elimina le code alle biglietterie e offre un’esperienza di viaggio più fluida e immediata.

TapeTap è stato implementato in un numero crescente di stazioni chiave lungo la tratta Bari-Taranto, includendo Taranto, Massafra, Palagianello, Castellaneta, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Grumo Appula, Bitetto-Palo del Colle, Modugno, Bari Villaggio del Lavoratore e Bari Centrale.

La sua disponibilità estende l’accessibilità a un bacino di utenza più ampio, facilitando gli spostamenti quotidiani e i viaggi occasionali.

Il funzionamento è intuitivo: basta avvicinare una carta di pagamento contactless (Visa, Mastercard, American Express), uno smartphone o uno smartwatch abilitato al lettore della validatrice di partenza e ripetere l’operazione presso la stazione di arrivo.

Questa semplicità d’uso è resa possibile dall’integrazione di protocolli di sicurezza avanzati, garantendo la protezione dei dati personali e finanziari dei passeggeri.

Per il controllo del biglietto, sarà sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata, un dettaglio che contribuisce a snellire ulteriormente le operazioni.

L’adozione di TapeTap si inserisce in un piano di sviluppo più ampio che ha già visto l’attivazione del servizio sulle linee Lecce-Bari e Barletta-Bari, portando il numero di validatrici abilitate in Puglia a 151.

L’espansione del sistema è prevista per il 2025, con ulteriori estensioni che mirano a coprire l’intera rete regionale, testimoniando l’impegno di Trenitalia verso una mobilità sempre più efficiente e tecnologicamente avanzata.

Questa iniziativa non è solamente una semplificazione dell’acquisto del biglietto, ma un vero e proprio investimento nel futuro della mobilità sostenibile.

TapeTap rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto pubblico più accessibile, agile e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più connesso e attento alle nuove tecnologie.

Il servizio accoglie anche i principali wallet digitali, rafforzando ulteriormente la sua versatilità e la sua capacità di rispondere alle diverse preferenze dei viaggiatori.

Il progetto si allinea perfettamente con la visione strategica di Trenitalia, che punta a rendere il viaggio non solo più rapido, ma anche più piacevole e rispettoso dell’ambiente.