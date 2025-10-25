Tarantо: Scoperto Lab Stupefacenti e Arma Modificata, Arrestato Diciottenne

Nel cuore di Taranto, un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un diciottenne, coinvolto in una rete di attività illecite che offriva una preoccupante finestra su dinamiche criminali locali.

L’attenzione dei Falchi, unità specializzata della squadra mobile, era stata attirata da un’anomala frequenza di accessi del giovane a un immobile abbandonato in via Pola, un contesto urbano spesso teatro di fenomeni di degrado e, purtroppo, di opportunità per attività illegali.

L’intervento degli agenti, frutto di un’approfondita attività di osservazione e sospetto legittimo, ha svelato un allestimento improvvisato ma funzionale: un laboratorio rudimentale destinato al confezionamento di sostanze stupefacenti.

La scoperta ha evidenziato una struttura organizzativa, seppur di base, volta a massimizzare l’efficienza nella distribuzione della droga sul territorio.

Il laboratorio era corredato da attrezzature tipiche di tale attività: circa diciassette grammi di cocaina, pronti per essere suddivisi in dosi, tre panetti di mannitolo, spesso impiegato come diluente per alterare la purezza e aumentare il volume della sostanza, e cinque bilancini di precisione, strumenti essenziali per garantire la meticolosa pesatura delle porzioni destinate allo spaccio.

La presenza di materiale per il confezionamento, tra sacchetti e bustine, testimoniava l’intenzione di una distribuzione capillare.

Ma la scoperta più allarmante è stata la presenza di un’arma: una pistola a salve, abilmente modificata per renderla omicida, di calibro 9, completa di caricatore e quaranta cartucce, una delle quali aveva già deflagrato, suggerendo un episodio precedente o un tentativo di intimidazione.

Questo elemento introduce una dimensione di pericolosità aggiuntiva, elevando il reato di detenzione di stupefacenti a un contesto di potenziale violenza e minaccia alla sicurezza pubblica.

L’arresto del diciottenne, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Taranto, segna un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio.

L’indagine, ora in corso, mira a ricostruire la filiera di approvvigionamento della droga e a identificare eventuali complici coinvolti in questa attività illecita, gettando luce su un tessuto criminale che tenta di insediarsi in aree urbane marginali, sfruttando la vulnerabilità e la fragilità sociale.

L’evento solleva interrogativi urgenti sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, intensificare le attività di prevenzione e promuovere interventi sociali mirati a contrastare il reclutamento di giovani in circuiti criminali.