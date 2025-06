Tarantо: Sparo in periferia, uomo ferito. Indagini in corso.

Un episodio di violenza innescato da un confronto che si è trasformato in aggressione armata ha scosso la tranquillità alla periferia di Taranto. Nella serata di ieri, un individuo di origine straniera è stato colpito da proiettile all’arto inferiore durante un acceso alterco con due persone residenti in zona. L’evento, accaduto in un contesto ancora da chiarire appieno, ha portato a un ferimento che, fortunatamente, non sembra aver compromesso gravemente la sua salute.La ricostruzione degli eventi, al momento affidata alle indagini della polizia, suggerisce un iniziale incontro volto alla risoluzione di una questione, che per ragioni ancora oscure ha precipitato i protagonisti in una spirale di tensione e aggressione. La dinamica precisa che ha portato all’utilizzo di armi da fuoco rimane al centro dell’attenzione degli investigatori, che stanno analizzando ogni elemento per determinare la responsabilità e il movente dell’atto violento.Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno provveduto al trasporto d’urgenza del ferito presso una struttura ospedaliera, dove è stato sottoposto a cure mediche. Le sue condizioni, come riferito da fonti mediche, non destano particolare preoccupazione, sebbene l’evento traumatico richieda comunque attenta sorveglianza.Le indagini, supportate dalla sezione scientifica della polizia, si concentrano ora sull’identificazione dei due individui ricercati, i cui profili e collegamenti con la vittima potrebbero fornire indizi cruciali per fare luce sulla vicenda. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, mantenendo aperta la pista di un possibile regolamento di conti, che potrebbe essere legato a dinamiche criminali preesistenti, così come quella di una reazione impulsiva scaturita da una discussione degenerata. La complessità del caso richiede un’analisi approfondita delle testimonianze raccolte, degli elementi fisici rinvenuti sul luogo dell’accaduto e della possibile connessione con attività illecite già note alle autorità. L’obiettivo primario è quello di assicurare alla giustizia i responsabili e di ristabilire un clima di sicurezza nella comunità.