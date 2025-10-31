Taranto 2026: Il Progetto Scuole Coinvolge gli Studenti

Il Progetto Scuole, pilastro fondamentale della ricca programmazione collaterale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, si sta concretizzando in un percorso di coinvolgimento attivo per la comunità scolastica tarantina.

L’ex campione olimpico e figura di spicco nel mondo dello sport, Luigi Mastrangelo, ha inaugurato il progetto con un incontro stimolante il 29 ottobre presso l’istituto Maria Pia, aprendo un dialogo costruttivo con gli studenti e delineando le linee guida di un’iniziativa pensata per lasciare un’impronta positiva nel tessuto sociale e sportivo della città.

Il Progetto Scuole non si limita a una mera sensibilizzazione sui valori dello sport; si propone come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, dove i giovani sono invitati a comprendere il ruolo fondamentale della partecipazione, della collaborazione e del rispetto reciproco per il successo di un evento di portata internazionale come i Giochi del Mediterraneo.

Mastrangelo ha sottolineato come l’impegno individuale, unito alla capacità di lavorare in team, sia la chiave per superare le sfide e raggiungere obiettivi comuni, principi universali che trascendono il contesto sportivo e si applicano alla vita di tutti i giorni.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Organizzatore, si inserisce in una strategia più ampia volta a promuovere il benessere psicofisico e l’inclusione sociale attraverso l’educazione sportiva e la cultura del movimento.

Si intende diffondere la consapevolezza che l’attività fisica non è un optional, ma un diritto fondamentale per tutti, contribuendo a contrastare stili di vita sedentari e promuovendo abitudini sane e sostenibili.

Parallelamente, il progetto è intrinsecamente legato agli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi, che mirano a creare infrastrutture all’avanguardia, funzionali e accessibili, destinate a diventare nuovi punti di aggregazione e socializzazione per la comunità.

Il percorso didattico-formativo ha poi visto la tappa del 30 ottobre al Liceo Galileo Ferraris, per proseguire il 10 novembre all’Istituto Augusto Righi.

In soli due giorni, un numero considerevole di studenti – superando le 500 unità – ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con Mastrangelo, partecipando a un’esperienza di apprendimento interattiva e stimolante.

L’obiettivo primario è quello di trasfigurare i giovani partecipanti in veri e propri protagonisti dei Giochi del Mediterraneo, non solo come spettatori, ma come attori attivi nella costruzione del loro futuro.

Mastrangelo ha esplicitamente incoraggiato gli studenti a candidarsi come volontari, offrendo loro la possibilità unica di vivere da dentro l’entusiasmante esperienza di Taranto 2026, acquisendo competenze preziose e contribuendo al successo della manifestazione, lasciando un’eredità tangibile di passione e impegno per le generazioni future.

Il progetto si configura quindi come un investimento strategico nel capitale umano del territorio, un seme di cambiamento che germoglierà in una comunità più attiva, inclusiva e consapevole del valore dello sport come strumento di crescita personale e collettiva.