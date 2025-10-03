Taranto, disastro rifiuti: inchiesta svela traffici illeciti e collegamenti con l’Ecobonus.

L’area urbana di Taranto, in particolare i quartieri Paolo VI e Tamburi, si rivela teatro di un drammatico collasso nella gestione dei rifiuti, con conseguenze devastanti per la salute pubblica e l’ambiente.

Un’indagine congiunta, orchestrata dalla Procura e supportata dalla Capitaneria di Porto, ha portato alla luce un sistema di smaltimento illegale di proporzioni allarmanti, con arresti, domiciliari e avvisi di garanzia a numerosi soggetti coinvolti.

L’inchiesta, protrattasi per soli tre mesi, ha utilizzato tecniche investigative avanzate – intercettazioni telefoniche e ambientali, sistemi di videosorveglianza, pedinamenti elettronici e tradizionali – per documentare oltre cento episodi di abbandono incontrollato e combustione dolosa di rifiuti.

La portata del fenomeno è stata resa ancor più grave dalla scoperta di un legame diretto con imprese edili che avevano accesso a incentivi statali, come l’Ecobonus 110%, e che, per ridurre i costi operativi, si avvalevano dei servizi illeciti offerti dagli indagati.

Questa convergenza di interessi economici e criminalità organizzata evidenzia una profonda falla nella governance del settore delle costruzioni e una pericolosa connivenza tra attori pubblici e privati.

Il modus operandi era particolarmente insidioso: i materiali di scarto, spesso contenenti sostanze pericolose, venivano depositati in aree non autorizzate, trasformando periferie in vere e proprie discariche abusive a cielo aperto.

La combustione illegale, perpetrata per occultare le tracce e ridurre ulteriormente i costi, rilasciava nell’atmosfera gas tossici e particolato fine, aggravando i problemi di inquinamento atmosferico già esistenti e mettendo a rischio la salute dei residenti, soprattutto dei bambini e delle persone anziane.

La pratica di ingombrare i cassonetti comunali con sacchi di rifiuti speciali, come ulteriore tentativo di mascherare l’illegalità, ha sovraccaricato il sistema di raccolta differenziata e ha reso più difficile la gestione dei rifiuti da parte dell’amministrazione comunale.

Sono stati sequestrati cinque veicoli impiegati per la commissione dei reati ambientali, un atto necessario per interrompere l’attività illecita e per recuperare gli strumenti utilizzati per danneggiare l’ambiente.

L’indagine non si limita a sanzionare i responsabili diretti del traffico illecito di rifiuti, ma mira a ricostruire le dinamiche complesse che hanno reso possibile questa situazione, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili episodi e di ripristinare un sistema di gestione dei rifiuti efficiente e sostenibile, nel rispetto della legalità e della tutela della salute pubblica.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità delle imprese, la vigilanza delle autorità competenti e la necessità di una maggiore consapevolezza civica e ambientale da parte di tutti i cittadini.