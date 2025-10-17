Taranto in lutto: commosso omaggio ai carabinieri caduti

A Taranto, un’onda di commozione pubblica ha investito la città, unendo le istituzioni e le forze dell’ordine in un rituale di lutto e commemorazione.

Il ricordo dei tre carabinieri caduti nel tragico evento verificatosi in territorio veronese ha assunto un significato particolarmente profondo nel capoluogo ionico, terra natale del luogotenente Marco Piffari, figura di riferimento e simbolo di professionalità.

Alle ore 14:45, una cerimonia di silenzio, intensificata dal suono penetrante delle sirene in lamento, ha visto carabinieri, poliziotti e finanzieri schierati in un gesto unitario, testimoniando la solidarietà che lega le forze dello Stato di fronte a una perdita così grave.

Questo momento solenne non è stato solo un omaggio ai militari caduti, ma anche una riflessione sul costo umano della sicurezza e sulla vulnerabilità che accompagna il servizio pubblico.

Il sindaco Piero Bitetti, in segno di rispetto e partecipazione al dolore, ha visitato il Comando provinciale dell’Arma.

Durante l’incontro con il Colonnello Marinucci, ha espresso, a nome suo e dell’intera cittadinanza, il più profondo cordoglio per la perdita di questi valorosi carabinieri.

L’episodio, ha sottolineato, ha generato un’eco di sgomento che risuona in ogni angolo della comunità.

Oltre al dolore immediato, la tragedia ha riacceso un dibattito silenzioso sull’importanza del supporto psicologico e della protezione delle risorse umane all’interno delle forze dell’ordine.

L’impegno quotidiano di questi uomini e donne, spesso svolto in condizioni estreme, richiede un riconoscimento non solo formale, ma anche una cura attenta del loro benessere.

Il sindaco ha concluso ribadendo l’incondizionata vicinanza della città alle famiglie delle vittime, ai colleghi e a tutti i membri dell’Arma dei Carabinieri, che continuano a operare con abnegazione, coraggio e un profondo senso del dovere, garantendo la sicurezza e la stabilità della comunità tarantina e, più in generale, del Paese.

Questo lutto, più che una perdita individuale, rappresenta una ferita nel cuore della collettività, un monito costante a non dimenticare il sacrificio di chi, quotidianamente, dedica la propria vita alla difesa della legalità e alla tutela dei cittadini.