Taranto, polo nazionale dell’eolico offshore: un futuro energetico all’avanguardia.

Taranto si proietta verso un futuro energetico all’avanguardia, consacrando il suo ruolo di fulcro strategico per lo sviluppo dell’eolico offshore galleggiante a livello nazionale.

La recente formalizzazione, sancita dal decreto interministeriale n.

167 del 4 luglio 2025 e registrato presso la Corte dei Conti il 23 settembre, conferma l’importanza del porto jonico come piattaforma chiave per la filiera dell’energia dal mare, segnando una tappa cruciale nella transizione energetica del Paese.

L’assegnazione di questo ruolo di preminenza è emersa con forza dall’incontro tra il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e Erham Ciloglu, vice amministratore delegato del gruppo Yildrim/Corex, un attore significativo nel porto attraverso la società San Cataldo Container Terminal.

L’incontro, lungi dall’essere una semplice formalità, ha aperto un dialogo costruttivo che ha compreso anche una discussione approfondita sulla necessità di completare i dragaggi nel molo polisettoriale, un intervento infrastrutturale considerato imprescindibile per ottimizzare le capacità operative del porto e supportare le crescenti esigenze logistiche legate all’eolico marino.

“Abbiamo presentato al Ministro Salvini la questione prioritaria dei dragaggi, ricevendo un’attenzione particolare e riscontrando un clima di collaborazione concreta,” ha affermato il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale, Giovanni Gugliotti, evidenziando l’impegno governativo a trovare soluzioni condivise e durature.

Questo riconoscimento della centralità di Taranto riflette una visione strategica che supera le dinamiche locali, proiettando il porto in un contesto nazionale di sviluppo energetico sostenibile.

Il provvedimento ministeriale non si limita a una mera designazione; esso attiva un processo di ammodernamento e adeguamento delle aree portuali, aprendo la strada a investimenti mirati a creare infrastrutture all’avanguardia per la movimentazione, lo stoccaggio e la manutenzione delle turbine eoliche galleggianti.

Taranto vanta un vantaggio competitivo significativo, avendo già completato il percorso per l’Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale, accelerando così i tempi di realizzazione dei nuovi interventi.

L’interesse internazionale per il polo nazionale dell’eolico offshore si concretizza con la visita, prevista per il 9 ottobre, di una delegazione francese coordinata dall’ambasciata di Francia e da Business France Italia.

Undici rappresentanti istituzionali e aziendali provenienti dalla Regione Pays de la Loire, un territorio all’avanguardia nel settore energetico, saranno presenti per valutare le opportunità di collaborazione e investimento, a testimonianza dell’attrattiva di Taranto come piattaforma strategica per lo sviluppo di questa tecnologia innovativa.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche energetiche volte a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dell’economia e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il porto di Taranto, grazie alla sua posizione geografica privilegiata, alla sua infrastruttura in evoluzione e alla sua capacità di attrarre investimenti internazionali, si candida a diventare un motore di crescita economica e un modello di sostenibilità per l’intero Paese.