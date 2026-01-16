Tarantola: nasce il Centro per la Salute Urbana

A Taranto, si è concretizzato un accordo programmatico di portata significativa, siglato tra l’Amministrazione Comunale, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, per l’istituzione del Centro Interistituzionale per la Salute Urbana.

La cerimonia di sottoscrizione, a cui hanno presieduto il Sindaco Piero Bitetti, il Commissario Straordinario della ASL Vito Gregorio Colacicco e il Direttore Generale di ARPA Puglia Vito Bruno, simboleggia un cambio di paradigma nell’approccio alla tutela della salute pubblica e alla sostenibilità ambientale.

Il Centro Interistituzionale non si configura come una semplice struttura amministrativa, bensì come una vera e propria cabina di regia permanente, concepita per armonizzare e integrare le politiche ambientali e sanitarie, ispirandosi a modelli di pensiero all’avanguardia come l’approccio “One Health” e “Planetary Health”.

Quest’ultimo, in particolare, riconosce l’interconnessione imprescindibile tra la salute umana, la salute degli ecosistemi e la sostenibilità del pianeta, sottolineando che il benessere di uno dipende necessariamente dal benessere degli altri.

La sua sede operativa principale sarà situata presso l’Urban Health Center, un nodo strategico all’interno della Cte Calliope (Casa delle Tecnologie Emergenti), nel cuore dell’area dei Baraccamenti Cattolica, un contesto storico e sociale che richiede un’attenzione specifica.

L’intesa rappresenta un elemento propulsivo nella collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie tra ambiente e salute.

Il Sindaco Bitetti ha enfatizzato come questa iniziativa fornisca continuità all’azione congiunta, orientandola verso un miglioramento tangibile della qualità della vita dei cittadini, affrontando problematiche complesse che affliggono il territorio.

Dal punto di vista di ARPA Puglia, il Direttore Bruno ha sottolineato l’importanza di rafforzare i modelli di interazione tra le istituzioni coinvolte, ritenendo che ciò sia fondamentale per una governance efficace del complesso rapporto ambiente-salute.

Questa sinergia permette di razionalizzare gli investimenti e le iniziative sul territorio, evitando duplicazioni e massimizzando l’impatto delle azioni intraprese.

Il Commissario Straordinario della ASL, Colacicco, ha posto l’accento sulla convergenza di monitoraggi ambientali, analisi epidemiologiche e progettualità innovative.

La ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la tutela della salute pubblica si presentano come una sfida globale che esige un impegno congiunto e multidisciplinare, superando confini istituzionali e professionali.

Il Centro opererà attraverso la condivisione di dati epidemiologici e ambientali, competenze tecnico-scientifiche specialistiche e risorse informative cruciali.

Questo approccio integrato mira a supportare processi decisionali informati e basati sull’evidenza, valorizzando al contempo i progetti già attivi sul territorio e incentivandone la replicabilità.

L’obiettivo finale è la creazione di un sistema resiliente e adattabile, capace di rispondere efficacemente alle sfide ambientali e sanitarie del futuro, con un impatto positivo duraturo sulla comunità tarantina.